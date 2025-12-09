ONG-uri preocupate de libertatea presei, accesul la informațiile de interes public și buna guvernare, jurnaliști acreditați la Guvern, precum și colegi ai acestora, critică, într-o scrisoare deschisă, opacitatea și agresivitatea cabinetului Bolojan.

Scrisoarea, inițiată de Centrul pentru Jurnalism Independent și ActiveWatch, este susținută și de organizația internațională Reporteri fără Frontiere (Reporters without Borders), potrivit News.ro.

Scrisoarea este publicată ca urmare a incidentului care a avut loc în 26 noiembrie 2025, pe holurile Parlamentului României, atunci când mai mulți jurnaliști au fost restricționați și chiar împinși de un ofițer de presă din subordinea departamentului de comunicare al Guvernului.

"Cu un comportament de bodyguard de VIP, ofițerul de presă încerca să împiedice jurnaliștii să vă ia declarații", au scris organizațiile, precizând că deși Biroul de Presă al Guvernului a anunțat în urma incidentului că va exista o anchetă disciplinară, incidentul nu pare a fi un simplu accident.



"În anunțul făcut de Biroul de Presă al Guvernului cu privire la ancheta disciplinară, se subliniază că: "reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat”.

Gestul ofițerului de presă, chiar dacă nu a fost în mod explicit o sarcină de serviciu, după cum a declarat ulterior purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a avut în mod evident rolul de a îndeplini cerința dvs. de a face declarații "doar în cadru organizat”.

Conform ONG-urilor, declarațiile acordate "în cadru organizat" nu ajută la informarea publicului continuu.

"Jurnaliștii nu își pot informa publicul exclusiv în funcție de evenimentele (sporadice) de comunicare formală pe care le decide un prim-ministru și echipa sa. Publicul are nevoie de informare continuă, pe subiectele fierbinți, la zi, iar comunicarea pe aceste teme trebuie să vină din surse de autoritate, așa cum este prim-ministrul României. Referitor la incidentul din 26 noiembrie, reamintim că participarea premierului la un eveniment organizat și derulat în cadrul Parlamentului este o activitate de mare interes public. În general, participanții - politicieni, factori de decizie parlamentară sau executivă -, dau declarații imediat după astfel de întâlniri, atât în România, cât și în orice altă democrație occidentală. Doar lipsa de interes pentru o informare completă și exhaustivă a publicului împiedică echipa de presă a Guvernului să organizeze, acolo unde jurnaliștii sunt prezenți pentru a relata, spații ad-hoc pentru declarații, adică un „cadru organizat”.



Accesul fotografilor și cameramanilor, interzis la ședințele de GuvernSemnatarii reamintesc că, de la începutul lui Ilie Bolojan ca prim-ministru, "la Palatul Victoria s-a interzis accesul fotografilor și cameramanilor de presă la ședințele de Guvern. Luând act de această situație, Inquam Photos, o importantă agenție de fotografie de presă, a atras public atenția asupra faptului că "activitatea fotojurnaliștilor nu poate fi înlocuită de ilustrația foto subiectivă furnizată de fotografii aflați pe statul de plată al guvernului și trecută prin filtrul biroului de presă, limitarea accesului presei fiind o trăsătură definitorie în regimurile iliberale".

Reprezentanții ONG-urilor îi recomandă premierului să folosească noua platforma RUTI - Registrul Unic al Transparenței Intereselor."

Jurnaliști acreditați la Guvern semnalează că agenda prim-ministrului este anunțată în mod constant tardiv, de multe ori după ce evenimentele de pe agendă au avut loc. Aceștia mai semnalează și că unele dintre întâlnirile prim-ministrului nu sunt anunțate public.

Reamintim că pentru a face publice aceste întâlniri, Guvernul are la dispoziție și noua platformă RUTI, lansată recent public. Tehnic, nu există obligația legală de a folosi RUTI, dar doar pentru că Guvernul a omis convenabil să o declare „operațională”. Nimic nu vă împiedică, domnule prim-ministru, să fiți printre primii care o folosesc, luând exemplul altor miniștri și secretari de stat", spun ei. Unsprezece ONG-uri și 20 de jurnaliști îi atrag atenția premierului că a anunțat "un Guvern al transparenței", dar "atitudinea nu este doar de opacitate, ci chiar și de agresivitate în relația cu presa".

Incitarea la ură

"Este important că totuși ați clarificat faptul că nu susțineți agresivitatea împotriva jurnaliștilor. Însă gestul ofițerului dvs. de presă de a împinge jurnaliști rămâne grav și are impact nu doar asupra imaginii dvs., ci și asupra normelor democratice al căror protector și promotor ar trebui să fiți. Acum o jumătate de an, Ana Maria Gavrilă, lidera POT, chema poliția pentru că jurnaliștii îi puneau întrebări. La fel de agresiv s-au comportat și încă o fac și alți lideri ai partidelor suveraniste, inclusiv incitând la ură la adresa jurnaliștilor. Faptul că, acum, în aceeași postură se află și o persoană angajată în slujba puterii nu face decât să contribuie la accelerarea tendințelor nedemocratice și să ofere un exemplu regretabil unor actori care subminează democrația și statul de drept. Accesul la informații și libertatea media sunt drepturi fundamentale, iar ziariștii le exercită în virtutea dreptului publicului de a fi informat. Vă solicităm să garantați acest drepturi nu doar la nivel declarativ, ci și faptic", se arată în scrisoare.