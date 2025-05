George Simion și Călin Georgescu au fost invitați vineri seară la o discuție comună la postul Realitatea PLUS, unde cel din urmă a anunțat oficial că vrea să fie premier, dacă Simion ajunge președinte.

„Avem un plan, apă, hrană, energie. Avem un plan și legat de curățenia generală, dar și planul firesc cum vom acționa. În această acțiune pe care în continuare nu o recunoaștem, e fraudă la fraudă, dar recunoaștem puterea democrație. Eu l-am sunat să candideze, am realizat cum stau lucrurile. Sunt și alte detalii, nu e cazul să le spun acum. E vorba de întoarcerea la ordinea constituțională. Îmi asum public funcția de premier. Cred că va funcționa. Este imposibil să nu mă înțeleg cu George. Poziția de președinte, în mod special, are politica externă. Aici sunt 3 elemente pe care le avem în față. Prima, pacea trebuie asigurată și evident facem orice ca România să fie în afara oricărui război. Niciun fir de păr de pe capul vreunui român nu va fi în război. În al doilea rând. Dorim binele economic al țării, în sensul discuției cu toți liderii, totul este tranzacțional exact ca Trump, și să înțelegem că vorbim de un război economic, care se duce stând în picioare, altfel ești pierdut. Al treilea lucru. Vorbim de apărarea valorilor tradiționale. Adică, valorile familie, religia. Iar aici vorbim de toate religiile, suntem un popor creștin. Misiunea religiilor este importantă, pentru că au nevoie să pună în practică iubirea. Cea care a fost demonstrată de Isus pe Golgota”, a spus Georgescu la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă o să se țină de cuvânt față de Călin Georgescu, după ce o să ajungă la Cotroceni, George Simion a răspuns: „Este a șasea lună în care domnul Georgescu ar fi trebuit să fie președintele României. Cred că am arătat și în aceste șase luni că sunt un om de onoare. (...) Nu este nimic care să mă facă să mă răzgândesc și să fac ceea ce este corect. Am făcut acest lucru, dar nu am avut cu cine, am făcut de două ori. În decembrie 2020 și în 2021, am făcut, în calitate de președinte AUR, am fost chemat în fața președintelui de atunci și din păcate aveam doar 9%. (...) Eu cred că răspunsul este evident. Da!”



George Simion, vizibil timorat și mai puțin agitat, a mai spus că a învățat multe de la Georgescu.

"Calm, echilibru, e bine că există oameni ca el. Știți, eu am intrat într-un domeniu care mi-a stârnit întotdeauna repulsie, cel al politicii. Am intrat dintr-o revoltă față de ce se întâmplă în țara noastră, felul în care este distrusă economia, este batjocorită familia, felul în care cauza pentru care luptam, cea a reîntregirii, era batjocorită și chiar președintele, premierul, conducătorii țării noastre se opuneau acțiunilor pe care eu și colegii mei le făceam. Nu am beneficiat de o școală a politicii, a diplomației. A trebuit să învăț, să dau din coate, ca să reușesc să comunica adevărul în spațiul public, pentru că acolo simt eu că e nevoia cea mai mare de adevăr", a adăugat acesta.