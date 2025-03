Dacă acum Călin Georgescu se victimizează în fața americanilor că este nedreptățit în România și îi laudă pe Donald Trump și pe J.D. Vance, cu câteva luni în urmă avea o opinie la polul opus.

Într-un podcast înregistrat în vara lui 2024, Călin Georgescu susținea că tentativa de asasinat a președintelui american a fost o acțiune de „PR hollywoodian”, că președintele american „nu mai e ce a fost”, iar sloganul „Make America Great Again” a devenit „Make Israel Great Again”. Nici despre vicepreședintele JD Vance Călin Georgescu nu avea o părere foarte bună. Pe Vance l-a numit „un virus” și a făcut o referire antisemită la adresa lui, spunând că acesta „și-a schimbat numele în Baumann”, sugerând ca acesta este motivul pentru care politica externă a SUA ar fi orientată în favoarea Israelului, relatează Antena 3 CNN

Mai mult decât atât, Georgescu susține în același interviu că Turnurile Gemene din New York nu au fost doborâte de teroriști, ci chiar de americani - o terorie a conspirației care a circulat la vremea respectivă. În plus, același Călin Georgescu a spus că CIA controlează SUA și că SUA intervine în alegerile din alte țări.

„Trump nu mai e ce a fost”, spunea în iulie 2024 Călin Georgescu în podcastul Ringul Politic, publicat pe Facebook.

„Știți, americanii au descoperit că e mai ușor să schimbe președinții din alte țări decât proprii președinți. Cam asta ar fi ideea de ansamblu. Nici Trump nu mai e ce a fost. Îmi amintesc de discursul lui despre suveranitate din 2016 față de cel de acum, diferențele sunt foarte mari. Una a fost discursul de suveranitate al lui Trump din 2016 și alta e acum.

Nu vă spun decât un lucru: la primul mandat într-adevăr a fost pace de pământ, cei patru ani nu putem spune că a fost niciun conflict, niciun război. Dar ce văd acum prin numirea vicepreședintelui JD Vance, care și-a schimbat numele din Baumann, și mai ales în urma declarațiilor lui Trump MAGA s-a transformat în MIGA adică Make Israel Great Again.

Asta văd eu din câteva declarații pe care le-a făcut. Pe de altă parte... știți cum e acest asasinat (tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump n.red)...e la fel de adevărat cum îndulcitorii americani sunt inofensivi, prințesa Diana a murit într-un accident de mașină, iar Turnurile Gemene au căzut din cauza teroriștilor”, a spus Călin Georgescu, lăsând să se înțeleagă că este adeptul unor teorii conspiraționiste și în ce o privește pe Prințesa Diana, dar și despre atacul terorist de la 11 septembrie 2001 din New York.

Tentativa de asasinat a lui Trump, opera PR-ului hollywoodian



Candidatul extremist a criticat „PR-ul hollywoodian” care „îți ia mințile”. „Acum tot internetul inundă de diverse teme însă totuși mai cunoaștem și noi niște lucruri și e bine să te uiți cu atenție la lucrurile făcute printr-un PR hollywoodian de excepție și în care America încă este primadonă, la acest eveniment un PR hollywoodian de excepție. Eu vă spun concret, sesiunea ONU care a început ieri și continuă și azi legat de Consiliul de Securitate ONU și unde a trebuit să vadă pseudodiplomația de acasă întâlnirea la vârf cerută de premierul rus Lavrov pe care a cerut-o ministrului de externe ungar Péter Szijjártó dacă vedeți dialogul între cei doi depășește mult acest eveniment de PR hollywoodian care s-a întâmplat zilele trecute. Cum spunea marele filosof francez Guy Debord are o carte formidabilă care se numește societatea spectacolului și acolo vezi și înțelegi că totul e un show ca să îți ia mințile și să te poată ghidona foarte bine, atunci înțelegi că acest spectacol, atunci când lumea e inversată, nu e decât un adevăr care pe moment devine fals”, a spus Călin Georgescu.

„Virușii” JD Vance și Giorgia Meloni



Călin Georgescu i-a numit pe Giorgia Meloni, premierul Italiei, și pe JD Vance, vicepreședintele SUA, „viruși” și „falși suveraniști”. „Nu sunt alegeri, asta nu a înțeles poporul român de 35 de ani, de aceea am pierdut de tot timpul și au venit falșii suveraniști și naționaliști, cum spuneam virusul Meloni. E lupta între înuneric și lumină. Singurul lucru pe care poporul român trebuie să îl înțeleagă e că noi avem nevoie de schimbare de sistem, tot sistemul este bolnav. Dacă vrei progres trebuie să participi la schimbare, iar asta înseamnă schimbare de mentalitate. Ăsta e esențialul.

Când ai luat-o la tobogan pe acest drum fals al iluziei prosperității este cum spunea Guy Debord societatea spectacolului care punctează precis că în momentul în care apare spectacolul apare separația, și la evenimentul cu Trump, show-ul acesta hollywoodian lumea s-a separat a fost atentat și de cine a fost făcut? nu a fost atentat? Odată cu seperația ei conduc foarte bine, e modul prin care reușești să proletarizezi toată lumea. Asta se vede cu ochiul liber la falșii suveraniști, naționaliști. Știți care e virusul? nu covid în orice caz. Singurul virus care există azi e virusul Meloni, care s-a dus în argentina, în mexic, e și în România plasat, unii se afișează foarte foarte măgulitor zic ei cu această Meloni, dar e virusul ca și JD Vance și alții din America care fac ca spectacolul să rămână”, a spus candidatul la prezidențiale.

America joacă un rol foarte periculos



Călin Georgescu a mai spus că America nu poate să aducă „prejudicii imense întregii planete”. „America joacă un rol foarte periculos, joacă pe sârmă și asta poate să aducă prejudicii imense întregii planete. În 1991 a fost anul de răscruce, anul în care putea să domnească pacea pe Pământ pentru că Pactul de la Varșovia se anulase înainte, URSS a fost eliminat și s-a născut o nouă țară cu dorințe de a participa la binele comun al planetei, putea să fie moment de place, din partea așa zisului partener strategicToate organizațiilor internaționale, inclusiv ONU, unde am participat și eu 17 ani până mi-am dat demisia, a contribuit la asta. Vorbeai de pace, dar erau doar vorbele, dar în spate se dorea războiul.

NATO e condus de SUA. Nu mai e nimic de spus la acest capitol legat de propaganda făcută și de faptul că totul rămâne și rezidă în această propagandă. Lumea reală este complet diversă, absolut complet diversă, nu are nimic de-a face cu ce propun acești băieți. Ce e la fel de derutant și de umilitor este cum deținătorii de putere de azi din România slujesc puterile occidentale, inclusiv că se numește Mark Rutte, care nu e altceva decât emblema curcubeului olandez, până la actualul președinte dacă o fi el (Donald Trump n.red) al SUA. O țară cum e America azi cu niște datorii gigantice de peste 35 de trilioane de dolari și cu o dobândă care trece peste orice proiect federal nu prea are ce să ne spună. Eu nu văd foarte bine cum ar sta lucrurile până la sfârșitul acestui an pentru această țară”, a mai spus candidatul la prezidențiale. Călin Georgescu a mai spus că CIA, serviciul de informații american, „conduce în cele mai mici detalii viața din America.

„Dacă mă uit așa în istorie cu războiul Crimeei și pacea de la Adrianopol pe la 1853, am văzut și noi cum brusc s-a dat drumul la un tăvălug imens împotriva Rusiei, opoziția antirusească de pe vremea aia foarte cruntă, care era foarte bine controlată de Marea Britanie, lucru pe care l-am văzut și în 1949 când premierul la acea vreme Ana Pauker era pe prima pagină la revista Times Magazine cu elogii din partea UK.

De la asta până la CIA care conduce în cele mai mici detalii viața în America și nu întordeauna în sensul cel mai bun nu e decât un pas. Poate serviciile românești de la acea vreme erau controlate de Marea Britanie?”, a mai spus el. În ultimele luni, Călin Georgescu a făcut o întoarcere cu 360 de grade față de aceste declarații și l-a lăudat pe JD Vance pentru că a „pus la punct abuzurile asupra democrației din România și Europa!”, pe Donald Trump de asemenea pentru că prioritizează interesele țării sale. Mai mult, el l-a rugat pe președintele american să „aibă grijă” de democrația din țara noastră, după ce a fost pus sub control judiciar.