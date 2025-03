Pro-rusul Călin Georgescu a contestat la Curtea Constituțională decizia Biroului Electoral Central de a-i respinge candidatura la prezidențiale, a anunțat liderul AUR, George Simion.

„În circa 10 minute, la CCR ajunge contestația formulată de Călin Georgescu. Dumnealui are acest drept. BEC nu are dreptul atunci când sunt îndeplinite toate chestiunile legate de acte, de forma, nu are dreptul să respingă un candidat", a spus George Simion, care s-a plâns de un "nou abuz".

Simion a mai precizat că "nu avem mari speranțe că va face dreptate CCR" dar Călin Georgescu "va epuiza toate căile legale".

De asemenea, AUR va merge cu Georgescu până la capăt, a mai punctat Simion.

Realitatea PLUS, televiziunea de casă a lui Călin Georgescu, anunță că acesta va da în judecată Guvernul, AEP și BEC.