Un memorandum intern aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaților prevede alocarea a zeci de mii de lei în 2026 pentru achiziția de reviste românești și străine de specialitate și la Monitorul Oficial, pentru Serviciul Bibliotecă.

În total, 51.780 de lei, adică peste 10.000 de euro, se vor duce anul viitor pe reviste.

Potrivit memorandumului, pentru un abonament la Monitorul Oficial Part. I, limba română și la Monitorul Oficial Part. II, Part. II C, Part. II R, limba română se alocă 10.200 de lei. Primul costă 3.200 de lei, iar cel de-al doilea - 7.000 de lei.

Alte propuneri de abonamente la reviste străine de specialitate în format tipărit



