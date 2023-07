Premierul Marcel Ciolacu a solicitat vineri un val de demisii și demiteri după descoperirile îngrozitoare de la mai multe centre de îngrijire din județul Ilfov.

"Am văzut ce s-a întâmplat în acele azile ale groazei, așa cum au fost numite, pe bună dreptate, de către presă. (...) Eu vă spun sincer că nu am putut parcurge toate stenogramele apărute în presă. Cred că acest grup infracțional organizat, cu complicitatea unor funcționari, trebuie să răspundă cât mai repede și îi solicit domnului ministru al Muncii ca astăzi, conducerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și conducerea Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov să fie demise", a declarat Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern de vineri.

Ciolacu a mai spus că ministrul Muncii, Marius Budăi, va arăta poze care prezintă centrele de îngrijire ca "hotel de cinci stele și realitățile pe care le-a găsit presa".

"Anumiți funcționari au schimbat pozele și realitatea și au dus către autorizare imagini și lucruri care nu aveau nicio legătură cu realitatea. De aceea, domnule ministru (de Interne - n.r.), vă rog, toate materialele pe care le aveți să le puneți al dispoziția presei", a completat Ciolacu.

Cu toate că nu e în atribuțiile sale, premierul a cerut CJ Ilfov și Primăriei Sectorului 3 "să destituie de urgență conducătorii DGASPC-urilor locale".

Ciolacu a cerut și destituirea din funcție a președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, care are un corp de control și atribuții în a verifica azilele. Acesta i-a cerut ministrului Justiției, Alina Gorghiu, să aibă o discuție foarte clară cu DIICOT, iar de la ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, să ceară Poliției Române de ce nu s-au luat măsuri, în condițiile în care faptele se cunoșteau.

Prim-ministrul a cerut verificarea tuturor centrelor de îngrijire din țară, fie ele de stat sau private, iar duminică a convocat o întâlnire la Guvern cu miniștrii de la Interne, Justiție, Muncă, Sănătate și Dezvoltare și cu toți președinții de autorități cu atribuții de control.

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a declarat la Digi24 că nici DGASPC Ilfov, nici Primăria nu pot verifica niște centre private. A spus însă la unul dintre cele trei centre - Armonia, din Afumați - a trimis o echipă de control acum două săptămâni și "totul părea în regulă".

"Ce am văzut cu toții la tv e șocant, nu ar trebui să se mai repete așa ceva niciodată. DGASPC Ilfov nu are atribuții de control, nu poate merge în aceste centre private să le verifice. Nici DGASPC Ilfov, nici Primăria nu poate verifica niște centre private. Ce putem face e să monitorizăm oamenii, dar doar în centrele care sunt în subordinea noastră, le monitorizăm. Aceste trei centre sunt private, am avut doar într-unul beneficiari, 16. Puteam să verificăm acolo dacă banii pe care noi îi plătim pentru acești beneficiari sunt folosiți în interesul lor. Prin DGASPC am cerut note justificative cum se cheltuiesc banii, aceste note sunt la contractul pe care-l avem cu ei. Dar drept de control nu avem. Aparent, totul părea în regulă. Am trimis control și acum două săptămâni acolo, la unul dintre cele trei centre, la centrul Armonia din Afumați. Dacă cei care au mers în control nu și-au făcut datoria vor plăti, dar aici nu pot eu interveni", a spus Thuma, potrivit sursei citate.

Condițiile inumane din căminele din Voluntari au fost dezvăluite încă din februarie jurnaliștii Ovidiu Vanghele (Centrul de Investigații Media) și Bianca Albu (Buletin de București): Lagărele Cristinei.