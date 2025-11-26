Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, că Rusia duce o acțiune ostilă în ceea ce privește dezinformarea, iar intrarea dronelor în România reprezintă "accidente".

"Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acțiune ostilă a Rusiei este campania de dezinformare și manipulare de 10 ani. Acolo este o certitudine. Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri. Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt chestiuni tehnice", a spus președintele.

Este vorba despre o dronă care marți a stat circa 3 ore în spațiul aerian românesc și apoi s-a prăbușit în județul Vaslui.