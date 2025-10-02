Cancelaria prim-ministrului a încheiat cu Grupul Dacia Renault un contract de leasing operațional pentru 17 autovehicule N1 Dacia Duster pick-up noi, în garanție, prin achiziție directă, prin intermediul SEAP, cu respectarea dispozițiilor legale.

Au fost solicitate oferte pentru mașini fără șofer de la RAAPPS, Dacia și Ford, cu intenția de o contracta numai mașini de fabricație românească.

Oferta Dacia a fost cea mai avantajoasă. Ford a fost dispusă să pună la dispoziția Cancelariei, printr-un contract de comodat (gratuit), 2 autoturisme Puma electrice produse în România.

Contractul de leasing operațional cu Dacia este pe o durată de 3 luni, plus o lună de grație, începând cu data de 1 octombrie. În acest timp, vor fi derulate procedurile pentru încheierea unui acord-cadru pe 4 ani.

Economia din bani publici realizată este foarte mare. Contractul inițial cu RAAPPS avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu șofer. În luna iulie, după preluarea mandatului Guvernului Bolojan, prin act adițional, numărul mașinilor a fost redus la 16, cu un cost lunar de 480 de mii de lei.

Contractul de leasing operațional cu Grupul Dacia Renault pentru 17 mașini noi, în garanție, costa 80 de mii de lei/lună. Spre comparație, oferta RAPPS includea 17 mașini fără garanție cu un cost lunar de 128 mii lei.

Cele 17 mașini în leasing operațional vor fi conduse de demnitarii și angajații Cancelariei care au nevoie de transport pentru desfășurarea atribuțiilor de serviciu.