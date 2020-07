Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că opoziția nu va avea candidați comuni la primăriile de sectoare din București, adăugând că până acum nu a existat nicio întâlnire între PNL, USR și PMP.

"Detest încercarea aproape disperată a unor polticieni noi sau vechi de a deforma realitatea. Este prea multă ipocrizie în jurul alegerilor la primăria București. Mai întâi au venit insinuările, apoi acuzațiile, acum suntem în faza căutării unor vinovați pentru eșecul ce se prefigurează. Bucureștenii trebuie să știe însă adevărul.Primul aspect. Pe Nicușor Dan nimeni nu-l dorea candidat acum 6 luni. Nici USR, nici PNL", a scris Eugen Tomac pe contul său de Facebook.

Acesta susține că Nicușor Dan "a fost însă abil și a pregătit terenul din timp în partidul pe care l-a fondat, dar pe care l-a părăsit, pentru că aerul libertății politice care i-a unit a fost schimbat cu altceva".

Tomac afirmă că USR a fost obligată să își asume candidatura lui Nicușor Dan după ce liberalii au anunțat susținerea lui pentru Primăria Capitalei.

"Așa a fost ales candidat al USR București. Abia după ce PNL și-a anunțat public susținerea pentru Nicușor Dan, conducerea USR s-a văzut obligată să-și asume oficial candidatura lui. Recunosc că atunci când nici USR, nici PNL nu luau în calcul serios susținerea pentru Nicușor Dan, am avut mai multe întâlniri cu el și am discutat despre nevoia de unitate în București pentru a schimba administrația PSD. L-am asigurat de sprijinul PMP; în București suntem un partid de 10%. Însă pentru a nu exista dificultăți în negocierile cu ceilalți actori, am preferat să nu fac publice discuțiile avute", a mai scris europarlamentarul PMP.

El mai spune că, dintr-o dată, "eliminarea PSD nu mai trebuie privită ca o prioritate, ci ne legăm cu lanțurile de niște linii roșii inventate, valabile doar în București".

"În țară este permisă orice derogare, dar în capitală negocierile nu-și au rostul, pentru că nu ne permit principiile. Las la o parte atacurile la adresa PMP, avem noi păcatele noastre, dar trebuie să înțelegem că politica se face prin compromis și negociere dacă vrem să schimbăm ceva în mod fundamental. Noi suntem dispuși oricând să venim cu soluții politice, nu cu acuzații, chiar dacă avem în PMP câteva voci care pot începe oricând o astfel de campanie. Iar dacă nu am făcut-o până acum este pentru că noi chiar am crezut că există șanse să avem un front comun în București" consideră Eugen Tomac.

De asemenea, el mai transmite că astăzi, "bucureștenii trebuie să știe că, din păcate, nu vom avea candidați comuni la sectoare, nu vor exista liste comune împotriva PSD".

Tomac adaugă că asta se întâmplă pentru că în USR unii oameni cu putere de decizie îl urăsc mai mult pe Nicușor Dan decât PSD și nu vor accepta un Consiliu General ales de el alături de care să-și facă campanie.

"Tot ce auziți public sunt pretexte. Până la această oră nu a existat niciodată o întâlnire PNL-USR-PMP pentru a desemna candidați și liste comune împotriva PSD. În schimb, avem partide care și-au lansat candidații, acuzându-se reciproc. Nu pot să nu spun un alt adevăr, acela că premierul Orban mi-a împărtășit propunerea de a avea candidați comuni PNL-USR-PMP la sectoare. Din păcate, este tot mai clar că acest lucru nu se va întâmpla, iar în această situație știm bine ce urmează. O campanie sub semnul pandemiei, în care primarii în funcție își vor face propagandă pe bani publici pentru a comunica cât de mult le "pasă” de sănătatea cetățenilor", a mai completat Eugen Tomac.