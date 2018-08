Carmen Dan se consideră un ministru de Interne responsabil și spune că nu și-a depășit competențele legale, astfel că nu are ce să-și reproșeze. Ședința Comisiei de Apărare a fost suspendată, urmare a absenței deputaților puterii.

”Nu mi-am depășit în niciun fel competențele legale. Iar Jandarmeria și-a coordonat toată intervenția sub supravegherea unui procuror militar, care a fost în piață. (...) Nu am ce să-mi reproșez. Am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de interne responsabil”, a declarat marți ministrul de Interne, Carmen Dan, întrebată dacă are ce să-și reproșeze în urma acțiunilor jandarmilor la protestul din 10 august.

Ea a stabilit că e la dispoziția organelor de anchetă care vor stabili în ce mod și-a exercitat competențele.

”În ultima vreme am auzit foarte multe invenții care nu pot fi numite știri, despre faptul că am instituit diverse celule, diverse comitete. Sunt unii care își doresc cu orice chip să scape de ministru de interne, de guvern. Zic să rămânem într-o stare de normalitate”, a mai spus Carmen Dan.

Comisia pentru apărare a Camerei Deputaţilor trebuia să se întrunească marţi în urma solicitării PNL de audiere a responsabililor pentru intervenţia Jandarmeriei. Deputații liberali doreau să fie chemați în fața Comisiei ministrul de Interne, Carmen Dan, şeful Jandarmeriei, Sebastian Cucoş, și prefectul Capitalei, Speranţa Clişeru.

Ședința nu a mai avut loc din lipsă de cvorum. Din cei 23 de membri au fost prezenți doar opt. Deputații PSD, ALDE, UDMR și PMP nu s-au prezentat, astfel că ședința a fost reprogramată pentru marțea viitoare.