Liderii Coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, l-au prezentat miercuri, într-o conferință la Parlament, pe medicul Cîrstoiu drept candidatul celor două formațiuni pentru Primăria Capitalei.

UPDATE

Ultimul care a luat cuvântul în conferința de presă a fost medicul Cătălin Cîrstoiu, care a spus că el este medic și profesor universitar, nu este politician, "cel puțin până astăzi".

El s-a declarat ca fiind "produsul scos de PSD-PNL", iar alături de cle două formațiuni au ajuns la o "convergență de planuri" și idei comune pentru Capitală.

Cîrstoiu a precizat că prin mâinile lui trec anual circa 4.000 de oameni care găsesc o soluție acolo, iar ceilalți pacienți și angajații de la Spitalul Universitar sunt, de asemenea, majoritatea din București. "Sănătatea nu se rezumă la a o găsi în spital, ci ea este influențată de sănătatea unui aer curat", a fost unul dintre exemplele lui.

"Dacă ar fi să vă fac o mărturisire personală, poate că una dintre obligațiile față de pacienții mei a fost să asigur tratamentul unor boli grave - cancerul. Și am făcut-o! Uităndu-mă la acest oraș, am văzut că, probabil, din diverse motive, acest element al bolii m-a obsedat multă vreme. În fața dvs. aveți un supraviețuitor al acestei boli. Împreună vom învinge un oraș bolnav și îl vom face sănătos", a conchis el.

Cîrstoiu s-a declarat un om "între doctrinele celor două partide" și a spus că, dacă până acum în sondaje era cotat pe locul III în intențiile de vot, începând de astăzi lucrurile stau altfel.

Medicul a negat că ar fi un "candidat de sacrificiu" și că, de fapt, în spatele ușilor închise, PSD-PNL vor să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone pentru Primăria Capitalei.

Întrebar ce-l recomandă să fie primar, ironic și răzând, a spus "uitați-vă la mine". Ulterior a înșirat munca depusă la SUUB și că e dreptul lui să candideze, la fel cum oricine are acest drept, dar și că vrea un oraș al tuturor oamenilor.

+++

Senatoarea PSD Gabriela Firea, vizibil afectată, a luat cuvântul și a spus că e bucuroasă că "astăzi, de Ziua Fericirii, vorbim despre București". Ea a mai vorbit despre fericirea oamenilor din anumite orașe prin reducerea stresului urban și crearea unui "echilibru între interesul public și interesul privat".

Firea a mai spus că speră ca ideile consilierilor generali PSD și PNL vor fi preluate de viitoarea echipă în mandatul lui Cătălin Cîrstoiu.

Gabriela Firea a mai spus că interesul ei nu a fost să ocupe o funcție sau un fotoliu, ci a fost comun, astfe ca în București "să nu ne mai fie rușine că e frig, că oamenii trăiesc în mizerie, că nu mai pot merge în parcuri din cauză că sunt insalubre".

Firea i-a urat succes lui Cătălin Cîrstoiu și celorlalți candidați la primăriile de sector.

+++

Sebastian Burduja, un alt aspirant la fotoliul de primar general, dar tras pe dreapta de PNL, a declarat că Bucureștiul dă semnalul politic și economic, iar desemnarea unui candidat comun PSD-PNL este un lucru bun. Burduja a mai citat din Ionel Brătianu, care se referea la Capitală ca la orașul care a făcut multe și trebuie să facă și mai multe.

Burduja a mai vorbit și despre faptul că liberalii au fost păcăliți în 2020 să facă o campanie pentru Nicușor Dan, omul care a promis că va face lucruri, dar nu a făcut.

De asemenea, liderul PNL București a făcut o paralelă între oamenii operați de medicul Cîrstoiu și salvarea lor cu "salvarea Bucureștiului".

Și el, și Gabriela Firea, ambii lideri ai PNL și PSD București, au transmis că medicul Cîrstoiu poate conta pe sprijinul lor, pentru că "timpul scandalului, incompetenței și îndoielii a trecut".

+++

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, s-a declarat bucuros că este lansat candidatul comun pentru București.

"Activitatea politică este percepută de români ca fiind egoistă, politicienii fiind mai interesați de ce se întâmplă cu ei, nu cu cetățeni. Personal, consider că această stare de fapt se poate schimba. (...) Am decis să lăsăm deoparte tot ceea ce au însemnat confruntări istorice între cele două mari partide și să ne asumăm guvernarea pentru trecerea României prin crize. Chiar dacă astăzi, de Ziua Fericirii, nu am adus fericire, cred că am adus normalitate", a transmis Nicolae Ciucă.

Ciucă l-a descris pe Cîrstoiu ca fiind o persoană care nu este interesată de "show și dezbateri la televizor" și, fiind un candidat comun, el se va ocupa de problemele oamenilor. După o înșiruire a numărului oamenilor pe care îi are în subordine și cum gestionează situațiile de criză, Ciucă a declarat că așa va face și cu Bucureștiul.

"Știe să taie și să repună în funcțiune un întreg organism", a adăugat liderul PNL.

+++

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a spus că nu vrea să aibă un discurs politic.

"Eu m-am săturat să văd în campanie cum vin politicienii în fața românilor și explică cum adversarii politici le-au tăiat aripile. (...) Vorbim de un primar general care să fie căutat și să primească vizite ale altor primari europeni și mondiali. Nu am văzut acest lucru până acum. (...) De când sunt premier nu m-a căutat niciodată primarul general al Capitalei. Domnul Simonis, președintele interimar al Camerei, a spus că nu a fost căutat niciodată. Categoric dacă ar fi venit la mine sau la Parlament am fi găsit soluții. Asta e ceea ce moștenim - un București fără un program, fără o perspectivă. Cu ce se laudă primarul acum sunt lucruri lăsate de doamna Gabriela Firea", a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu a declarat că nu s-a certat cu Gabriela Firea și au lucrat împreună, iar Cîrstoiu este "cea mai bună soluție".

Liderul PSD a spus că în curând vor fi anunțați ceilalți candidați pentru primăriile de sector, cert fiind că la Primăria Sectorului 3, Sectorul 4 și Sectorul 6 vor fi susținuți tot Robert Negoiță, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu.

+++

Astfel, pe lângă Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Cătălin Cârstoiu, Gabriela Firea și Sebastian Burduja, aspiranți și ei la Primăria Capitalei, vor fi prezenți la conferința de presă de miercuri, programată la ora 12.00.

Cătălin Cîrstoiu este din 2009 managerul Spitalului Universitar de Urgență București, iar din

2013 este profesor universitar la catedra de Ortopedie-Traumatologie.

De asemenea, acesta are un doctorat în medicină la Universitatea de Medicinã și Farmacie „Dr.Carol Davila” din București

Averea lui Cîrstoiu, deloc neglijabilă

Candidatul PSD-PNL are, conform declarației de avere, 25 de conturi bancare, un autoturism american Cadillac și bijuterii în valoare de 150.000 de euro, iar împreună cu soția deține un teren intravilan de peste 3.000 de mp în Mogoșoaia, o casă în Ilfov și un apartament în București.

Salariul anul al medicului este de 450.645 lei de la Spitalul Universitar, 224.575 lei de la UMF "Carol Davila" și 394.649 lei dividende de la Anemona Clinical.



El a acordat un împrumut de aproape 4,4 milioane de lei către Anemona Clinical Services SRL, dar și două împrumuturi către o persoană fizică - 440.000 de lei și 138.000 de euro.