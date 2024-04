Medicul Cătălin Cîrstoiu a avut marți prima reacția după ce a fost retras din cursa pentru Primăria Capitalei și acuză că a fost supus atacurilor și propune "o discuție aprofundată" despre multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical.

"În ultima lună am muncit pentru un proiect matur de administrare a capitalei. Împreună cu echipa mea de zi cu zi. Am vrut să îmi pun la dispoziția oamenilor calitățile manageriale pe care le am. Am crezut că este posibil să mă implic din exteriorul politicii și să încerc să schimb lucrurile. Am fost supus unor atacuri care au ca miză multiplele probleme nerezolvate ale sistemului medical, din care fac și eu parte. Poate este momentul pentru o discuție aprofundată despre aceste probleme. Medicii salvează vieți, oriunde lucrează", a scris Cîrstoiu pe pagina lui de Facebook.

Medicul a mai precizat că nu a luat decizia de face un pas înapoi, pentru că "un medic nu abandonează niciodată".

"În fond, decizia politică trebuie să revină liderilor politici. Ei au puterea de a face ceva sau nu pentru București. Mi-aș dori ca toți politicienii care sunt acuzați de presă să explice public, dacă sunt vinovați sau nu, așa cum am făcut eu. Eu afirm încă o dată: nu sunt incompatibil. Pacienții își aleg unde se tratează. Nu eu. Am o carieră în spate, am mii de oameni făcuți bine. Tratați. Eu le mulțumesc Bucureștenilor care mă apreciază", a mai scris acesta.