Deputatul USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri că s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și au vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. Ulterior, președintele e precizat că Drulă are profilul unui candidat la Primăria Capitalei

UPDATE

Cătălin Drulă a anunțat miercuri, la Antena 3 CNN, că l-a anunțat pe Președintele Nicușor Dan că va candida la Primăria Capitalei.

„Am discutat despre asta. Noi avem și în USR de făcut procedurile noastre interne de alegeri, de desemnare a unui candidat în forurile statutare. Eu sunt bucureștean, sunt pasionat de dezvoltare și de investiții și mi-aș dori să continui proiectele lui Nicușor Dan. Am avut o discuție cu planurile pe masă”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă Nicușor Dan îl susține în această decizie sau nu, Drulă a răspuns: „Nu se pune problema în acești termeni. Suntem parteneri de idei, de proiect de termen lung, am susținut candidatura dumnealui la prezideniale pentru că știu ce valori reprezintă și o face cu succes, e o chestie de proiecte, nu despre persoane”.

Întrebat, de asemenea, dacă PNL îi va susține candidatura, Cătălin Drulă a spus: „Eu mi-aș dori și știu că este intenția și a președintelui PNL Ilie Bolojan și a președintelui USR Dominic Fritz să avem un candidat comun pe partea dreaptă în București, sper să se concretizeze”.Drulă a adăugat că el personal nu a vorbit cu Ilie Bolojan despre acest lcuru, dar că au existat discuții și „există această dorință de ambele părți”.



+++

"M-am văzut azi cu președintele Nicușor Dan și am vorbit despre continuarea proiectelor pentru București. După ani de zile în care guvernanții au lăsat orașul fără bani, avem acum, în sfârșit, șansa unui parteneriat real între Primărie, Președinție și Guvern. Un parteneriat care să aducă orașului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a bucureștenilor. Am discutat despre cum putem transforma rapid în lege referendumul din noiembrie 2024. Și despre investițiile în infrastructura de transport public, velo și rutier pentru care e nevoie de împărțirea corectă a bugetului, așa cum au stabilit bucureștenii prin vot. Și eu, și Nicușor Dan ne uităm la Capitală nu doar ca politicieni, dar și ca părinți. Vrem un București în care copiii noștri să crească frumos, într-un oraș curat, verde și sigur", a transmis Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că prioritățile sunt toleranță zero față de corupție, investiții și dezvoltare

transport urban modern și eficient, iar "mai multe despre toate acestea, în curând".

Într-o conferință de presă, Nicușor Dan a fost întrebat despre întâlnire și a spus că au discutat multe chestii despre transporturi, pentru că Drulă este pasionat de domeniu, fiind ministru de resort în Guvernul Cîțu.

"Avem și niște alegeri care probabil că, tot în ședința Coaliției de azi, poate știți mai bine decât mine ce s-a decis. Urmează a de decide cu privire la data la care urmează să fie alegerile din București. Dacă principala problemă a Bucureștiului este transportul, cineva care are expertiză pe transporturi e binevenit în această competiție.

Întrebat dacă îndeplinește Cătălin Drulă profilul unui primar al Capitalei, Dan a răspuns: "Sigur, da!".

+++

Pe 13 iunie, Cătălin Drulă anunța la RFI că ia în calcul o candidatură la funcția de primar general al Capitalei. Deputatul USR speră că într-un asemenea scenariu va fi susținut și de PNL.

”Iau în considerare o candidatură. Deocamdată, nu avem alegerile. Aș vrea să avem o susținere mai largă pentru o candidatură, cel puțin pe partea de dreapta. Nicușor Dan întotdeauna a zis că se bazează în București pe dreapta”, a explicat acesta.