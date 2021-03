EURACTIV România a solicitat informații de la Senat și Camera Deputaților despre numărul angajaților celor două instituții care s-au vaccinat sau urmează să se vaccineze în centrul special dedicat lor din incinta Parlamentuului.

Vaccinarea din Parlament are loc într-un centru deschis de Policlinica 10, unitate finanțată de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Astfel, până marți, ora 18:30, numărul angajaților Camerei Deputaților care s-au vaccinat a fost de 294, din cei 828 care au solicitat vaccinarea. Camera inferioară a Parlamentului are în jur de 1.600 de angajați.

EURACTIV România a dorit să afle și care este numărul angajaților reticenți sau care amână o decizie în privința imunizării.

"Având în vedere că, potrivit strategiei pentru vaccinarea împotriva COVID-19, în România vaccinarea este voluntară și ne-obligatorie, fiind necesar acordul pacientului, acord care poate fi oricând retras, numărul angajaților înscriși la vaccinare este într-o dinamică permanentă. Este evident că nu avem cum să cunoaștem numărul celor reticenți sau care vor decide să amâne sau să renunțe la vaccinare", se arată în răspunsul dat de Camera Deputaților.

Menționăm că Senatul nu a răspuns încă solicitării EURACTIV România. Vom publica răspunsul de îndată ce îl primim.

Șefa Senatului, Anca Dragu, susține că centrul nu este " special"

"Se vaccinează personalul tehnic, angajații Senatului, funcționarii parlamentari și avem un număr de peste 300 de persoane care s-au înscris pe această listă de vaccinare. Senatorii în general se vaccinează în circumscripțiile lor dumnealor. Vaccinarea asta are loc în cabinetul medical deschis la Parlament, nu este un centru special amenajat de vaccinare, este cabinetul medical de la Parlament”, a declarat, sâmbătă, la EuropaFM, Anca Dragu.

Ludovic Orban spune că angajații Camerei interacționează cu parlamentarii și trebuie imunizați

”Am înțeles că e un centru de vaccinare (în Parlament - n.r.). Voi lua legătura cu secretarul general al Camerei Deputaților și voi verifica acest lucru. Pe mine m-a interesat mai mult vaccinarea deputaților. Nu am fost foarte popular printre deputați pentru că atunci când au apărut întârzieri în livrarea cantităților de vaccin am determinat oprirea vaccinării pentru deputați și am fost partizanul ideii ca ei să se vaccineze în circumscripțiile electorale, chiar și dând o formă de exemplu. În privința angajaților Camerei, trebuie să știm că ei interacționează cu parlamentarii și și ei trebuie să fie vaccinați pentru că altfel există un risc suplimentar pentru activitatea Parlamentului”, a explicat, luni, Orban.



Și premierul Florin Cîțu spune că nu există niciun centru "special"

"Deciziile cu centrele de vaccinare, știți foarte bine că propunerile au venit și au fost hotărâri de guvern. Propunerile au venit de la Ministerul Sănătății, au fost avizate. De ce este acolo? cred că a fost o decizie luată de specialiști, că până la urmă nu sunt decizii pe care le iau eu, dar așa cum știți, am cerut din primul moment să fie deschise și publicului după ce sunt folosite și în centrele militare, și acestea vor fi deschise și publicului, dacă este nevoie. Deci nu există niciun centru special de vaccinare”, a afirmat, marți, Florin Cîțu.