Curtea Constituțională a României a decis marți că Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care a fost instituită în anul 2020 starea de alertă, este constituțională.

Judecătorii constituționali au luat în discuție cinci sesizări referitoare la acest act normativ, au declarat surse din CCR pentru Agerpres.

Potrivit surselor, CCR a decis că legea atacată este constituțională, cu excepția articolul 72 din Legea 55/2020, care a fost declarat neconstituțional. Acest articol nu are însă impact asupra actului normativ.

Art. 72 prevede: "(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu reglementările de drept comun aplicabile în materie, în măsura în care acestea din urmă nu contravin prevederilor prezentei legi. (2) Pentru starea de alertă instituită pentru prevenirea și combaterea unei pandemii COVID-19, dispozițiile art.2 lit. f) și m), art.4 alin. (1) lit. b), alin. (2), (5) și (6), art.20 lit. c) și d), art.21 lit. c), art.22 lit. c), art.23 lit. c), art.24 lit. c) și art.42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile".