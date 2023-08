Premierul Marcel Ciolacu anunță că a avut "o discuție consistentă" cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe mai multe subiecte importante, printre care spațiul Schengen, PNRR și război.

Potrivit unui mesaj postat pe Facebook de Ciolacu, discuțiile au fost despre "provocările de securitate ale României la Marea Neagră, eforturile făcute de țara noastră în contextul războiului din Ucraina, implementarea PNRR și aderarea României la spațiul Schengen".

Acesta a relatat că i-a prezentat șefei Comisiei situația actuală la frontierele țării noastre și a susținut necesitatea unui sprijin financiar suplimentar pentru România în contextul actual care necesită accelerarea dezvoltării infrastructurii.



"De asemenea, am subliniat evoluțiile în ceea ce privește implementarea PNRR, respectiv anumite jaloane cu măsuri fiscal bugetare din acest plan negociate de fostele guverne de dreapta, precum și situația finanțelor publice și intenția Guvernului de a păstra deficitul în limite rezonabile fără a afecta economia și populația.



În plus, am solicitat doamnei președinte a Comisiei Europene intensificarea eforturilor comune pentru aderarea României la spațiul Schengen", a mai povestit Marcel Ciolacu.