Premierul Marcel Ciolacu susține că nu este implicat, în nici un fel, în afacerea cu parcuri fotovoltaice a nepotului său Mihai Cristian.

”M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia”, a declarat Ciolacu pentru G4Media.ro. La rândul său, Mihai Cristian a transmis despre unchiul său că ”Nu a fost implicat și nu are nicio legătura cu acest proiect.”

Două firme la care Mihai Cristian Ciolacu este asociat apar pe o listă provizorie a Ministerului Economiei ca posibile destinatare ale unor ajutoare de stat de circa 110 milioane de lei provenite din fonduri PNRR. Unchiul a dezvăluit pentru G4Media.ro destinația unui împrumut de 490.000 de lei către nepot, împrumut raportat în declarațiile sale de avere, Marcel Ciolacu susține că banii au fost investiți de acesta drept capital social în societatea de construcții Comuncas SRL din Timiș în care asociată este și Mihaela Teodora, soția lui Sorin Grindeanu, unul dintre apropiații lui Marcel Ciolacu.

”De câțiva ani, cu un prieten de-al lui, încearcă să construiască această afacere. M-a întrebat când s-a apucat. Nu este nimic ilegal, i-am spus că nu are de ce să se ferească sau să păcălească făcând pe numele altuia. Eu niciodată nu am intervenit sau am dat telefon să intervin pentru el undeva. Dacă se dovedește așa ceva, plec din funcție. Știu că a muncit și muncește foarte mult”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, potrivit sursei citate.

Referitor la sumele de bani cu care firmele sale să contribuie la realizarea proiectelor, Cristian Mihai Ciolacu a afirmat că acestea ar proveni din ”Cofinanțare de la bancă, fresh equity PNRR aproximativ 35%, garanțiile vor fi parcurile și contract PPA (Power Purchase Agreements/înțelegeri cu consumatori care doresc să achiziționeze electricitate din surse regenerabile n.r.) pe 5 ani.”



La începutul acestei luni, Economedia.ro dezvăluia faptul că două societăți la care Mihai Cristian, nepotul premierului Marcel Ciolacu, deține câte 50% din părțile sociale, au depus proiecte la Ministerul Economiei ca să primească ajutor de stat de peste 110 milioane lei din fonduri PNRR pentru producția de energie eoliană și solară. În acest moment, proiectele celor două companii sunt aprobate în evaluare, în etapa de precontractare.

