Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri despre problemele de integritate ale fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, care a dat ani la rând șpagă, legăturile lui cu interlopul Nicu Gheară, dar și integritatea PSD-istului Marian Neacșu.

Întrebat miercuri dacă știa că Dragoș Anastasiu a dat șpagă timp de 8 ani unei inspectoare ANAF, a răspuns: ”Nu am avut această informație”.

”Ca să lămurim chestiunea asta cu certificatul Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS), domnia sa a fost consilier onorific pentru domnul Bolojan, cât a fost președinte interimar. În această perioadă a obținut certificatul ORNISS și certificatul a continuat să funcționeze până în momentul în care, prin demisie, a plecat de la Președinție la Guvern. În opinia mea, fără să fiu un mare specialist în ORNISS, verificările care se fac pentru obținerea acestui certificat sunt acele vulnerabilități care vin din diferite forme de asociere cu persoane care nu sunt prietene cu statul român sau din anumite chestiuni în care respectivele persoane au învinuiri penale. Situația pe care a avut-o domnul Anastasiu a fost mai degrabă o chestiune de imagine dintr-o chestiune mai veche din perspectiva ORNISS, așa cum o înțeleg eu”, a declarat Nicușor Dan.

Despre legăturile lui Anastasiu cu Nicu Gheară și dacă acesta din urmă Dan este un prieten al statului român, președintele a răspuns: "Nicu Gheară e o persoană controversată, știm cu toții, dar la prima vedere nu știu să aibă vreo suspiciune de a afecta interesele de securitate ale României".

El a mai precizat că nu știa de relația de prietenie dintre fostul vicepremier și interlop.

Întrebat și dacă și vicepremierul Marian Neacșu, condamnat pentru că și-a angajat fiica la cabinetul parlamentar, ar trebui să plece din Guvern, Nicușor Dan a spus că, ”întâmplător, am fost în Parlament în mandatul 2016 - 2020 și au fost mai mulți demnitari care au pățit același lucru cum a pățit domnul Neacșu, prevederea legală nefiind, în opinia mea, suficient de explicită astfel încât să prevină tipul acesta de situație, angajarea unei rude la cabinetul parlamentar".

Nicușor Dan a precizat că este o Coaliție în care fiecare dintre partide decide pentru pozițiile pe care le negociază și a refuzat să spună dacă acesta trebuie sau nu să plece din Guvern.

Întrebat dacă el a dat vreodată șpagă despre, a spus, răzând, că nu își aduce aminte.

Președintele a fost chestionat și cu privire la o declarație mai veche a premierului Ilie Bolojan referitoare la mita dată la poliție în anii '90, pe când avea o mică afacere.

„Nu am spus că am dat mită. Am spus că erau niște practici de a te opri pe drum și de a-ți căuta nod în papură, și aveai posibilitatea să iei amendă sau să rezolvi altfel, în formula <<prietenește>>. Ani de zile în România, dacă nu recunoaștem că am avut multe sisteme care au funcționat defectuos ne mințim singuri. Fiecare a procedat cum a considerat de cuviință. Eu nu am încurajat și nu încurajez darea de mită sau plata unor atenții.” a precizat Bolojan după ce în 2020 vorbea, într-un videoclipul de campanie, cum era nevoit să ofere bani poliției când venea la București pentru aprovizionarea magazinelor pe care le gestiona.



"Ce povestește domnul Bolojan a fost acum vrei 30 de ani. Trebuie să avem un echilibru între o tranziție prin care România trecea de la un sistem la altul și lucrurile nu erau foarte clare, legal, și ultimii 10-20 de ani în care sistemul de drept e cumva bine întipărit în mentalul colectiv și o faptă precum darea de mită e foarte concretă”, a fost reacția lui Nicușor Dan.