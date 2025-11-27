Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, la Digi24, despre problemele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.

„Miniștrii acestui guvern sunt propuneri ale unor partide politice din arcul guvernamental. E cazul domnului Moșteanu”, a spus Ilie Bolojan.

El a precizat că nu a selectat miniștrii pe baza diplomelor.

"Eu am încercat să nu lucrez cu CV-uri, cu diplome, ci am încercat să mă duc să lucrez cu ministrul în sine. Am auzit și eu aspectele de azi și nu sunt în natura să îl pună în situație favorabilă, însă eu am avut colaborare bună cu Moșteanu”, a continuat Bolojan.

Premierul a spus că a discutat deja cu Ionuț Moșteanu, aflat în prezent în Bosnia, și că prioritatea este menținerea stabilității în Guvern.

„Am avut o discuție cu dânsul, e în Bosnia el acum. Eu iau act de situația în care suntem – sunt adeptul stabilității pe poziție, având în vedere că suntem în plină negociere a programului SAFE. E important să existe o continuitate. Sper ca zilele acestea lucrurile să se lămurească”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că decizia finală îi aparține ministrului: „Dacă pleacă, e o decizie pe care el o ia. Eu i-am spus: «Capul sus».”

