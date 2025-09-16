Președintele Nicușor Dan a transmis marți că cercetarea prezentată de procurorul general reprezintă "o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor".

"Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc", a scris președintele pe pagina lui de Facebook.

El felicită Parchetul General pentru cercetarea prezentată, dar spune că își păstrează "criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale".

Reamintim că procurorul general, Alex Florența, a anunțat marți că fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni.

În total au fost trimiși în judecată 22 inculpați, printre care fostul mercenar Horațiu Potra, dat în urmărire generală. Inculpații sunt acuzați de instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

