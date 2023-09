În ianuarie 2023, președintele PSD, Marcel Ciolacu, îl cataloga pe șeful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, prins când lua șpagă 1,25 de milioane de lei și acum arestat, drept o voce a "rațiunii".

"Domnul Mitică Buzatu este opoziția din interiorul conducerii partidului și câteodată este vocea acelei rațiuni și acelui echilibru. Nu întotdeauna această opoziție din interiorul conducerii PSD este comodă, dar eu, pentru acest lucru, îl apreciez sincer pe domnul Buzatu și mulțumesc. El este președintele care se confundă cu victoriile PSD în județul Vaslui. Ei sunt nea Paul și nea Mitică. Restul mai suntem Mihai, Sorin, Marcel", spunea, în ianuarie, Marcel Ciolacu.

Luni seară, la Antena 3, Ciolacu a transmis că nu a crezut că șeful Dumitru Buzatu se mai poate "apleca" spre a lua șpagă la vârsta lui.

"Fiecare dintre noi trebuie să avem o măsură a lucrurilor. În acest caz s-au depășit total realitatea în care trăiești și realitatea românească. Eu sper să fie unul dintre ultimele cazuri. De când sunt șeful PSD, la ultimele alegeri când am întocmit listele (pentru alegeri - n.r.), nu era nimeni trimis în judecată. Am încercat să ne detașăm total de așa ceva. Nu am crezut că și la această vârstă pe care o are, domnul Buzatu se mai poate apleca spre un astfel de lucru", a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a declarat și că, din ce a văzut la televizor, atitudinea lui Dumitru Buzatu arăta că acesta "nu mai era în lumea reală".