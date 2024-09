Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan susține că prim-ministrul Marcel Ciolacu "a blocat absorbția de fonduri europene" și "nu a reușit să atragă niciun euro din fondurile structurale și de coeziune care sunt alocate României".

UPDATE

În discuție a intervenit și eurodeputatul USR Dan Barna, care susține că "30 de miliarde de euro zac nefolosiți în trei ani de guvernare PSD-PNL”.



"Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Fondurilor Adrian Câciu, ministrul Finanțelor Marcel Boloș, toți sunt vinovați de faptul că România bate pasul pe loc la dezvoltare”, spune Dan Barna.

Uniunea Europeană pune la dispoziția noastră aceste fonduri, în Parlamentul European negociem bugetul multianual în interesul cetățenilor noștri, doar că UE nu-ți bagă și-n traistă.



În plus, deși suntem deja în 2024, Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu nu a reușit să atragă decât 5 miliarde de euro din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în condițiile în care România are la dispoziție 27 de miliarde de euro. Mai mult, tranșa a treia, în valoare de 2 miliarde de euro, rămâne blocată din cauza faptului că reformele asumate nu au fost realizate.

„Când ne mai întrebăm de ce nu se investesc bani în educație, în sănătate, în drumuri, în mediul înconjurător și mecanisme de protecție în fața dezastrelor naturale, răspunsul este, din păcate, unul simplu: din cauza PSD-PNL”, a conchis europarlamentarul USR.



Copreședinta REPER, Ramona Strugariu, îl întreabă pe premier: "Domnule Ciolacu, nu vă trebuie bani europeni, așa e? Avem de toate. Avem datorie publică de aproape 53% din PIB, ați împrumutat într-o singură zi 5 miliarde de euro, iar acum vă puteți lăuda cu ZERO fonduri europene atrase din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027. Domnule Ciolacu, sabotați interesele economice ale românilor", a transmis ea.



"România are alocate pentru perioada 2021-2017 peste 31 miliarde de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană prin intermediul fondurilor structurale și de coeziune. Aflăm astăzi că, la jumătatea exercițiului financiar, România a absorbit 0 lei din aceste fonduri, bani pe care nu ne permitem să-i ignorăm.



"Vă lăudați cu proiecte PNRR în campanii, iar România a atras doar 2,1 miliarde de euro granturi și 1,9 miliarde euro împrumuturi din PNRR. Asta înseamnă absorbție de sub 20% la jumătatea perioadei 2022-2026, din cele 28,4 miliarde pe care le-ați putea obține. România este la coada clasamentului statelor-membre pentru rata sa slabă de absorbție. Nu știți, nu vreți, nu puteți. Ați îndatorat generații întregi și aveți tupeul să le spuneți tinerilor să rămână în țară și să muncească aici, ca să vă plătească datoriile", a continuat aceasta.



Strugariu îi cere demisia premierului Marcel Ciolacu și să le explice românilor motivele acestui uriaș eșec de țară cu demisia pe masă și să asume incompetența acestui Guvern.



+++

Ministrul Proiectelor Europene, PSD-istul Adrian Câciu, susține că "există o serie de interpretări sau distorsionări ale realității făcute în cheie electorală" și crede că este binevenită "o prezentare corectă a trecutului și prezentului în legătură cu absorbția de fonduri europene".



"Guvenul Ciolacu a deblocat absorbtia de fonduri europene 2021-2027 și a demarat, cu o viteza de peste 10 ori mai mare decât în trecut contractarea și implementarea proiectelor din fonduri structurale și de coeziune din exercițiul financiar 2021-2027. De asemenea, Guvernul Ciolacu a reușit închiderea exercițiului financiar 2014-2020 cu o absorbție de peste 99%, salvând aproximativ 6 miliarde euro care erau în risc de dezangajare la preluarea mandatului. În iunie 2023, când Guvernul Ciolacu s-a instalat și am preluat mandatul de ministru, România avea un grad de absorbtie de 74% din exercițiul 2014-2020, aflându-se la doar șase luni distanță de a pierde ireversibil în jur de 6 miliarde euro", a scris Câciu într-o postare pe Facebook.



El a adăugat că, pe exercițiul 2021-2027, nu avea nimic demarat, nici un apel de proiecte, nici un contract semnat, nici o plată făcută.



"Zero pe toata linia 2021-2027 și un risc de pierdere a 6 miliarde euro din exercițiul 2014-2020. Accentul pe care l-am pus a fost, pe de o parte, de a aduce cei 6 miliarde euro în vistieria economiei românesti(care erau în risc de a fi pierduti pentru totdeauna) iar, pe de alta parte, de a demara, accelerat, implementarea noului cadru financiar(în scopul de a recupera ceea ce nu s-a făcut la timp)", a mai scris acesta.



Ministrul a prezentat și o situație la zi, în care spune că s-au recuperat cei 6 miliarde euro, "pe care erau să-i piarda cei de dinainte", și avem un grad de absorbtie de peste 99% pe exercițiul 2014-2020, respectiv 23,9 miliarde euro intrate în RomâniaȚ.



Pentru exercițiul 2021-2027, potrivit ministrului, situația stă astfel:



- de la zero apeluri am ajuns la 368 de apeluri cu 58% din alocare deja pusa la dispozitia beneficiarilor;



- de la zero valoare contracte la 20 de miliarde euro contractate;

- de la zero plăți făcute la peste 1,4 miliarde euro deja plătite doar pe programele din Coeziune, până la final de an, valoarea platilor va depăsi 2 miliarde euro;



- 1,2 miliarde euro în conturile României iar până la final de an vom primi încă 1,8 miliarde. Asta inseamna o absorbtie de 10% la final de an, de la 4% in prezent si 0% in iunie 2023.



+++

"Guvernul condus de prim-ministrul Marcel Ciolacu nu a reușit să atragă niciun euro din fondurile structurale și de coeziune care sunt alocate României din exercițiul financiar european 2021 - 2027. Deși ne aflăm la jumătatea exercițiului, singurii bani pe care i-a încasat țara noastră sunt reprezentați de prefinanțare: adică acele sume modice pe care România le primește automat în cont la începutul fiecărui an fără ca guvernul să trebuiască să facă ceva", a scris eurodeputatul pe pagina lui de Facebook.

Blocajul absorbției este strict o problemă de voință politică, nu de capacitate instituțională, spune Mureșan.

"România a demonstrat în ultimii ani că are capacitatea de a absorbi fonduri europene în ritm rapid. În 2022 și 2023, în timpul guvernului condus de prim-ministrul Nicolae Ciucă, România a absorbit sume record din fondurile europene alocate țării noastre în exercițiul financiar anterior. În 2022, am avut o absorbție de 5,9 miliarde de euro, iar în 2023 a fost de 6 miliarde de euro. Prim-ministrul Marcel Ciolacu trebuie să ne spună de ce a blocat absorbția fondurilor europene acum, când România ajunsese la o capacitate record de absorbție", a conchis acesta.

Acuzațiile sunt preluate și de alți liberali, care au lansat, în frunte cu șeful partidului, Nicolae Ciucă, atacuri la adresa PSD. Motivul este acela că social-democrații nu vor să voteze proiectul de lege care l-ar ajuta pe președintele Klaus Iohannis să candideze la alegerile parlamentare. Atacuri vin și din partea PSD, care îi acuză pe liberali de minciuni.