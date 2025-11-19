Biroul Electoral Municipal a admis 18 candidaturi pentru funcția de primar general al Capitalei, iar alți trei candidați au fost respinși.

În total s-au depus 21 de candidaturi, însă trei au fost respinse. Luni a fost ultima zi de înscriere în cursa din 7 decembrie.

Biroul Electoral Municipal a transmis că 10 dintre candidați sunt susținuți de către partidele din care fac parte.

Este vorba despre Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), George Burcea (POT), Daniel Băluță (PSD), Mihai Lasca (PPR), Ana Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în Acțiune), Liviu-Gheorghe Florea (PNȚ Maniu-Mihalache), Gheorghe Macovei (PRM).

La capitolul independenți au intrat în cursă Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli), Dănuț-Angelo Trifu, Eugen Teodorovici, Gigi Nețoiu, Vlad Gheorghe, Angela Negrotă și Constantin Tițian Filip.

Deși pozează în independentă, Anca Alexandrescu este susținută de Alianța „Dreptate pentru București”, formată din AUR și PNȚCD.

Candidaturile lui Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan-Cristian Popescu au fost respinse.

Sondajele date publicității în ultimele zile arată o luptă strânsă între Băluță, Ciucu și Drulă.

Băluță apare frecvent pe primul loc în sondaje, dar distanța între el și ceilalți nu este foarte mare. Anca Alexandrescu este pe locul 4, cu o cotă între 15-17%.

Numărul mare de candidați duce la o posibilă victorie cu un scor relativ scăzut, dacă votul se fragmentează, un scenariu menționat în analize arată sub 30% din voturi pentru învingător.

Prezența la vot va fi un factor-cheie, iar dacă participarea e scăzută, rezultatul ar putea depinde mult de mobilizarea partidelor.

