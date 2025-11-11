Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori.

În total, aproximativ 300 de magistrați se află în această situație: indiferent de deciziile viitoare ale Guvernului privind cuantumul pensiilor speciale, ei pot ieși din sistem când doresc, cu o pensie cu aproape 30% mai mare decât ultimul salariu.



Orice instituție a statului are tendința de a deține controlul și de a acumula tot mai multă putere. Nu fac excepție nici cele trei puteri fundamentale: executivă (Guvernul), legislativă (Parlamentul) și judecătorească (instanțele de judecată). Fiecare dintre ele, în mod natural, caută să-și extindă influența.

În același timp, există și o formă de responsabilizare a acestor puteri ale statului. Guvernul poate fi schimbat prin moțiune de cenzură, Parlamentul răspunde în fața votului popular o dată la patru ani, numai judecătorii stau pe margine, își stabilesc singuri salariile și, mai nou, formulează plângeri penale împotriva reprezentanților celorlalte puteri ale statului.

În ciuda speculațiilor de tot felul, situația absurdă în care s-a ajuns are o rezolvare. Sunt suficiente două măsuri și ambele țin de Guvern.

Prima. Trimiterea de urgență în pensie a tuturor magistraților care au deja decizii de pensionare, dar care nu și le-au pus în plată. Ce înseamnă asta? Sub pretextul „stabilității sistemului”, magistrații cu cea mai mare vechime și cu funcțiile cele mai înalte sunt protejați de noua lege a pensiilor pentru judecători și procurori. În total, aproximativ 300 de magistrați se află în această situație: indiferent de deciziile viitoare ale Guvernului privind cuantumul pensiilor speciale, ei pot ieși din sistem când doresc, cu o pensie cu aproape 30% mai mare decât ultimul salariu.

Funcții contra loialitate

Întâmplător sau nu, cei mai mulți dintre aceștia sunt angajați la instanța supremă, moșia Liei Savonea. Tot dintre cei care pot pleca oricând cu o pensie mai mare decât salariul se numără și președinții de curți de apel, de tribunale și de judecătorii, delegați ani la rând sau numiți în funcții de Secția pentru judecători a CSM – o altă instituție aflată sub influența Liei Savonea. Solidarizarea recentă a acestor judecători cu „șefa supremă” arată că se simt, într-un fel, datori.

Citiți continuarea pe PressHUB.