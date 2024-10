Birourile permanente reunite al Parlamentului au discutat marți solicitarea făcută de Ministerul Apărării în luna septembrie pentru achiziția a 44 de vehicule amfibii de asalt tip AAV-7 din inventarul Infanteriei Marine a SUA.

Comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două Camere au hotărât în unanimitate de voturi să aprobe prealabil inițierea de către MApN, prin Direcția Generală pentru Armamente, a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție, care ajunge acum în plenul reunit al Senatului și Camerei Deputaților pentru votul final.



Achiziția, derulată prin programul de asistență de securitate Foreign Military Sales (FMS), are o valoare estimată, fără TVA, de 210 milioane de dolari.

Prin Hotărârea CSAT nr. S-82 din 16.05.2024 a fost aprobat memorandumul privindsuplimentarea cantitătii de vehicule amfibii de asalt tip AAV-7, în care se mentioneazã faptul că urmează a fi întocmite documentele necesare solicitării aprobării prealabile a Parlamentului României, potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2011.

"Potrivit solicitării, în vederea implementării Planului de Înzestrare al Armatei

României, Ministerul Apărării Naționale continuă demersurile pentru achizitia de noi

echipamente militare care să contribuie la modernizarea armatei ți îmbunătățirea

capabilităților operaționale, având ca obiectiv esențial îndeplinirea misiunilor și a obligațiilor

ce îi revin. Totodată, înzestrarea cu echipamente militare pentru realizarea unor structuri de

forțe flexibile, cu mijloace care să asigure supraviețuirea în câmpul tactic, cu o mobilitate și o

cunoaștere situațională extinsă și o putere de foc mãritã are în vedere operaționalizarea

țintelor de capabilități asumate în cadrul procesului NATO și UE de planificare a apãrării

pentru realizarea obiectivelor Programului privind Transformarea Armatei până in anul 2040", se arată în documentul ajuns la Birourile permanente reunite.



Parlamentul trebuie să decidă dacă aprobă sau nu propunerile MApN pentru că, potrivit legislației, autoritatea contractantă are obligația de a solicita aprobarea prealabiliă a Parlamentului pentu inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziție în cazul în care valoarea estimată a contractului, fără TVA, este egală sau mai mare decât echivalentul a 100.000.000 de euro.

În vara anului 2023, Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea de vehicule blindate cu șenile Assault Amphibious Vehicles (AAV) către România. Decizia a fost publicată pe site-ul Biroului de Cooperare și Securitate în domeniul Apărării din cadrul Departamentului de Apărare al SUA la 27 iulie. Afacerea vizează 21 de transportoare blindate, în trei versiuni, potrivit defenseromania.ro.

Agenția de Cooperare pentru Securitate și Apărare a SUA a anunțat, la 27 iulie, că Departamentul de Stat a luat o decizie de aprobare a unei posibile vânzări militare externe către Guvernul României a șaisprezece (16) vehicule amfibii de asalt (AAV) și a echipamentelor aferente, la un cost estimat de 120,5 milioane de dolari, mai spune sursa citată.

Guvernul român solicitase anterior Statelor Unite achiziționarea a 16 vehicule blindate pe șenile AAVP-7A1 destinate transportului și debarcării de trupe, 3 vehicule de comandă AAVC-7A1 și 2 transportoare blindate de trupe AAVR-7A1.

Vehiculul amfibiu de asalt AAV-7A1 este utilizat pentru batalioanele de asalt ale Infanteriei Marine. Transportorul blindat de trupe a fost utilizat de Corpul pușcașilor marini al SUA, începand cu 1972. Aceste vehicule sunt, de asemenea, de forte armate din întreaga lume.