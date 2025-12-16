Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Helsinki, dacă votarea moțiunii simple inițiată de AUR împotriva ministrei USR a Mediului și fără o demisie a ei lucrurile în Coaliție nu mai funcționează.

"O, o, o! Nu văd legătura. În primul rând, așa, pentru că suntem la un Summit internațional, e foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o Coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvințel de opoziție. Asta pentru mine e foarte greu de înțeles. Dincolo de asta, nu sunt specialist în protocolul coaliției. Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui membru din aceeași Coaliție din care face parte", a spus președintele.

Totuși, Nicușor Dan a reiterat faptul că "trebuie să separăm declarații de acțiune politică concretă".

"Pentru moment această Coaliție funcționează și e bine că funcționează pentru că dă un semnal și pentru parteneri pe zona de securitate și pentru parteneri pe zona de economie că au cu cine să discute în România și că România își asumă lucrurile pe care le-a stabilit că le va face la un moment dat. Asta este situația pe care nu pot decât să o salut", a explicat șeful statului.

Președintele a completat că i-ar plăcea, în calitate de cetățean, "să aud mai puțin zgomot de fond, dar una peste alta mergem înainte".