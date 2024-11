Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat miercuri sumele cheltuite de candidații la alegerile prezidențiale din primul tur.

Candidatul care a surprins ajungând pe primul loc, pro-rusul Călin Georgescu, a raportat zero lei cheltuieli, deși a fost promovat agresiv pe TikTok, iar unii dintre așa-zișii influenceri au recunoscut că au fost plătiți în acest sens.

„Eu v-am încurajat să mergeți la vot, indiferent de persoana pe care o susțineți și pe care o votați. Nu vă pot influența această decizie, nici nu vreau, că până la urmă fiecare votează persoana care crede că ar fi cel mai bun președinte. Dar ce calități trebuie să îndeplinească următorul nostru președinte?”, își începe Marius Cătălin un mesaj video pe TikTok, potrivit HotNews.ro.

Influencerul are peste 814.000 de urmăritori pe TikTok și face, în general, conținut cu provocări și videoclipuri despre mașini. Videoclipul lui era marcat ca fiind „parteneriat plătit”, iar în descriere se regăsesc „#echilibrușiverticalitate” și „#prezidențiale2024”.

Contactat de HotNews.ro, Marius Cătălin a explicat că este vorba despre o campanie plătită care a fost făcută pe aplicația Fame Up ca un anunț, însă nu a fost atribuită unui utilizator, nume de candidat sau de partid.

Fame Up este o aplicație care conectează creatorii de conținut cu branduri care propun diferite colaborări.



Creatorul de conținut a spus că a existat un script trimis împreună cu oferta de colaborare, din care „influencerul alege ceea ce vrea să spună din acel script pentru că așa funcționează orice campanie”. Campaniile au fost publicate de două agenții, Fundament Campaign și Progresia Campaign, conform anunțurilor făcute publice pe Fame Up.

Influencerii erau plătiți pentru aceste videoclipuri în funcție de numărul de urmăritori pe care îl au.

Banii erau intermediați de Fame Up, adică cei care au făcut campania primeau în portofelul lor virtual din aplicație, o sumă de bani, fără să știe cine este sursa.

Astfel, după ce toți cei 14 candidați și-au înregistrat mandatarul financiar la AEP, în termenul legal, situația la zi a veniturilor și cheltuielilor electorale declarate până astăzi, miercuri 1000 este următoarea:

Potrivit legii, în termen de 15 zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai târziu la data de 9 decembrie 2024, fiecare competitor electoral trebuie să depună la AEP, prin mandatarul financiar, Raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei.

De asemenea, potrivit prevederilor art 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, coroborate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) din H.G. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, în termen de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până cel mai tarziu la data de 23 decembrie 2024, mandatarii financiari coordonatori depun la AEP cererea de rambursare a cheltuielilor electorale, însoțită de documentele justificative prevăzute de normele metodologice, aferente cheltuielilor efectuate cu ocazia celor două tururi organizate pentru alegerile prezidențiale.

În urma depunerii cererilor de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de competitorii electorali, Autoritatea Electorală Permanentă demarează acțiunea de verificare a veniturilor și cheltuielilor electorale, în urma cărora se vor întocmi documentele de control, de rambursare/nerambursare și sancționare, după caz.

În concluzie, raportat la numărul mare al sesizărilor depuse, referitoare la mijloacele folosite de competitorii electorali participanți la alegerile pentru Președintele României din anul 2024, Autoritatea Electorală Permanentă informează că va întreprinde toate demersurile necesare în vederea constatării și sancționării oricăror abateri de la prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, în limitele competențelor sale.

În cazul în care există probe/dovezi sau suspiciuni cu privire la încălcări ale legii privind legalitatea veniturilor sau a efectuării cheltuielilor în campania electorală, Autoritatea Electorală Permanentă va aplica sancțiunile legale aflate în competența sa și/sau va sesiza organele competente, după caz.