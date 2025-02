În contextul discuțiilor despre creșterea cheltuielilor de apărare, așa cum a cerut-o președintele american, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Klaus Iohannis este de acord cu aceștia.

"Poziția României a fost de mult timp foarte clară. Eu am exprimat-o, am spus-o public, și acasă, și la Bruxelles. Noi credem că trebuie crescute cheltuielile pentru apărare și cred că România a dat un exemplu bun. Am ajuns la 2,5% din PIB. Pe de altă parte, este clar că trebuie să lucrăm mult mai bine împreună. Industriile de apărare din statele Uniunii trebuie să colaboreze mult mai bine. Trebuie să mergem spre o standardizare, ca să nu avem zeci de tipuri de armament. Este nevoie de o finanțare suplimentară comună, după părerea mea. Cum se poate realiza asta, sigur, rămâne deschis", a spus Iohannis înainte de a participa la reuniunea informală a Consiliului European.

Iohannis a mai transmis că unii propun să fie anumite cheltuieli incluse în fondurile europene, în MFF, alții propun fiecare să-și plătească singur apărarea, dar aici, evident, "trebuie să găsim și cum să finanțăm, și cum să colaborăm, și cum să standardizăm, dacă vrem să avem o apărare europeană mult mai solidă".

"În toată această discuție este foarte important să nu pierdem din vedere că noi ne apărăm fiind în NATO, personal, și România nu acceptă discuțiile să existe o apărare europeană separată sau în paralel cu ce facem în NATO, fiindcă asta nu ar putea să funcționeze. Comisia Europeană a primit tema să vină cu o Cartă Albă a apărării și vom avea în iunie, în Consiliul European, o discuție pe apărare. E posibil să avem deja până atunci câteva concluzii, și ar fi bine, astăzi, discuțiile să conducă deja la primele linii de acțiune", a adăugat el.

+++

Recent, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă a declarat pentru BBC că statele membre trebuie să își mărească sumele alocate apărării, pentru a contracara amenințările cu care se confruntă continentul.

Kaja Kallas a afirmat că este clar că este nevoie de cheltuieli mai mari.

„Președintele Trump a avut dreptate să critice Europa în ce privește cheltuielile pentru apărare. Eu însămi am susținut același lucru, în mandatul meu ca premier al Estoniei, că ar trebui cu toții să facem mai mult. Pentru că știm că Rusia cheltuiește 9% din PIB pentru armată. În Europa vorbim despre 1,9%. Clar nu este suficient”, a declarat Kaja Kallas, citată de BBC Serviciul Mondial, potrivit Rador Radio România.

Pe 13 ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a transmis că alocarea a 2% din PIB-ul statelor sale membre pentru apărarea europeană nu mai este suficient, scrie „La Libre Belgique”, citată de Rador Radio România.

Rutte și-a exprimat îngrijorările cu privire la securitatea în Europa în fața membrilor Parlamentului European. „Nu suntem în război, dar nici nu suntem în pace", a spus el, referindu-se la campaniile de destabilizare ale Rusiei pe Bătrânul Continent.



În continuarea discursului său, Mark Rutte a lansat, de asemenea, un apel pentru mai multe investiții în capacitățile europene de apărare. „Acest lucru nu poate aștepta. Trebuie să creștem reziliența societăților noastre și a infrastructurii critice și să trimitem mai mult ajutor Ucrainei. Și NATO și UE trebuie să ia măsuri mână în mână", a susținut el.

În prezent, 23 dintre cei 32 de membri ai NATO își îndeplinesc obiectivul de a aloca 2% din PIB-ul lor pentru apărare. O cifră încă insuficientă în opinia lui Rutte, care insistă pe faptul că „securitatea nu este gratuită și că europarlamentarii joacă un rol crucial în dezbaterile privind creșterea cheltuielilor”. Cu o astfel de afirmație, fostul premier neerlandez pare să se alinieze la poziția lui Donald Trump, care plănuiește o creștere a acestui buget la 5%.