În ziua în care la Sibiu s-a scris o filă de istorie pentru Uniunea Europeană, șefii de stat și de guvern discutând despre viitorul Europei, premierul nostru ”râcâia” la poartă.

Premierul Viorica Dăncilă nu a fost invitată la Summitul de la Sibiu, iar motivul a fost foarte clar explicat și de șeful statului, Klaus Iohannis, dar și de fostul președinte Traian Băsescu, care i-au arătat clar că nu știe cum se derulează lucrările Consiliului European.

Astfel, în ziua Summitului, când PSD a vrut să le dea o lecție de patriotism moldovenilor la Iași, Dăncilă s-a perindat prin județele de lângă Sibiu, poate-poate va fi invitată la reuniune.

„Nu, nu merg la summit-ul de la Sibiu, pentru că, aşa cum ştiţi, este prezent doar preşedintele. Am avut mai multe solicitări de la omologi de ai mei din diferite state membre ale Uniunii Europene, am declinat aceste reuniuni bilaterale, în care să continuăm dialogul început în diferite state membre în care am fost, am avut invitaţie să discutăm despre Declaraţia de la Varşovia, unde m-am întâlnit cu omologii mei din statele din Europa Centrală şi de Est şi, bineînţeles, despre rezultatele Preşedinţiei rotative deţinute de către România, dar nu era oportun să am întâlniri bilaterale cu premierii în timpul Summitului, de aceea voi avea întâlniri în perioada următoare şi vom aborda toate aceste aspecte”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă va ajunge joi la Sibiu.

Există însă informații că lucrurile au stat exact invers. Viorica Dăncilă ar fi încercat să-și stabilească niște întrevederi cu participanții la Summitul informal, dar a fost refuzată.

Un lucru cu atât mai ciudat este și faptul că liderii PES, familie europeană din care PSD era mândru că face parte (până când s-au înghețat relațiile), nu s-au întâlnit cu niciun lider social-democrat de la noi în scurta vizită la Sibiu. Miercuri seară, Frans Timmermans, candidatul socialiștilor la șefia Comisiei Europene, a apărut pe neașteptate în centrul Sibiului, iar șeful Grupului S&D din Parlamentul European, Udo Bullmann, s-a filmat joi în Piața Mare și a postat clipul pe Twitter.

După ce a vizitat Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Cluj, Viorica Dăncilă a schimbat puțin discursul față de zilele trecute, afirmând că ea și Klaus Iohannis se puteau completa reciproc la Summitul de la Sibiu.

„Am considerat că este foarte important ca liderii europeni să vadă unitate, să audă lucruri pozitive despre România şi, având în vedere că premierul este cel care deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, să vorbesc despre realizările noastre, pentru că avem realizări foarte, foarte bune, 90 de dosare legislative, în timp ce Bulgaria a avut 43 de dosare în şase luni, Austria - 53 de dosare în şase luni. Noi, într-o perioadă mult mai scurtă, de la mijlocul lui ianuarie până în aprilie, am reuşit să închidem dosare grele şi 90 de dosare legislative”, a spus ea.



Un purtător de cuvânt al PES a spus, pentru EURACTIV.ro, că liderii politici din familia socialiștilor europeni vor avea întâlniri înainte de summitul de la Sibiu, dar întrunirea care are loc de obicei înainte de Consiliul European nu va avea loc din cauza înghețării relațiilor cu PSD.



Pe de altă parte, conform premierului, a fost decizia ei să nu se întâlnească, fiind mai important pentru ea să viziteze investițiile făcute în Cluj și Alba.

„Cu liderii PES am vorbit, este o reuniune care este normală înaintea unui summit informal, am discutat cu domniile lor. Am preferat ca astăzi să vin în teritoriu să discut cu oamenii, să văd ce putem să mai facem pentru această regiune”, a declarat Dăncilă, întrebată de jurnalişti dacă se va întâlni cu lideri ai PES prezenţi în România. O afirmație inexactă, în condițiile în care PSD ar fi trebuit să fie gazda unei astfel de reuniuni. Cum socialiștii europeni evită să fie asociați cu social-democrații români în campanie, reuniunea tradițională înaintea Summitului informal nu a mai putut avea loc.

Dacă asta nu era de ajuns, Dăncilă, al treilea premier al PSD, pare că „îngheață” relațiile și cu Liviu Dragnea. Până acum, aceasta a fost prezentă doar la unul dintre mitingurile electorale ale partidului, în rest fiind ori plecată în vizite, ori... nu se știe.

Verva de joi a premierului și mitingul nereușit al liderului PSD, Liviu Dragnea, de la Iași au avut ca scop mutarea atenției de la Summitul de la Sibiu. Strategie eșuată complet. Nimeni nu va ține minte nenumăratele declarații ale Vioricăi Dăncilă și încercarea stângace lui Dragnea de a arăta că e iubit de susținătorii PSD. Dar mulți își vor aminti firescul liderilor europeni în mijlocul sibienilor.