Fostul ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că nu se simte vizat de afirmațiile președintelui Klaus Iohannis potrivit cărora plagiatul este un fenomen toxic care trebuie sancționat, deoarece este un apărător al eticii.

"Din perspectiva celui chemat să vegheze la implementarea acelor sancțiuni dure, din perspectiva celui care a propus în legea Educației acel sistem de registru unic integrat, din perspectiva celui care a propus reprezentarea studenților din fiecare asociație studențească în fiecare comisie națională care se ocupă de etică, pentru transparentizarea acestui proces, din perspectiva celui care a susținut profesionalizarea instituțiilor și mecanismelor de sancționare și de prevenire a acestui fenomen extrem de grav - plagiatul, da, mă simt vizat din această perspectivă a apărătorului eticii", a susținut Cîmpeanu, înainte de ședința Biroului Politic Național al PNL, citat de Agerpres.

Întrebat în legătură cu faptul că alte voci susțin că nu este apărătorul eticii, ci a protejat plagiatorii, Cîmpeanu a spus: "Am luat cunoștință despre ceea ce spun aceste alte voci, bănuiesc că ați spus și ghilimelele de rigoare, și în consecință am decis ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am luat cunoștință de lipsa de rigoare, lipsa de etică a acestor acuze tocmai despre etică și am decis să am lipsa de etică a acestor acuze".

El a adăugat că nu se simte vizat de declarațiile președintelui din perspectiva plagiatului. "Sub nicio formă nu mă simt vizat din această perspectivă, o spun cât se poate de clar", a menționat fostul ministru.

Sorin Cîmpeanu a spus, chestionat dacă șeful statului este mulțumit de activitatea sa, că este "absolut convins" că oricine va vedea proiectul legilor Educației va fi mulțumit.

El a completat că și-ar fi dorit ca aceste proiecte să fie făcute publice în data de 5 octombrie, când se marchează Ziua mondială a Educației.

"Proiectele sunt finalizate și cuprind toate acele propuneri pe care le-am considerat constructive. (...) Proiectele cuprind renunțarea la posibilitatea de a se renunța voluntar la titlul de doctor. Inițial proiectul prevedea acest lucru, dar în urma dezbaterilor nu se mai poate renunța la titlul de doctor. Nu am inclus propuneri care au venit din partea celor care acum lansează acuze, propuneri care sunt semnate, asumate și înregistrate și care cer ca în noua lege a Educației să fie secretizate toate lucrările de doctorat", a menționat Cîmpeanu, precizând că această propunere a fost făcută de conducerea Universității București.