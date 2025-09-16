Decizia privind doborârea dronelor și a aeronavelor militare va aparține comandantului misiunii, iar în cazul aeronavelor civile ministrului, a precizat joi după ședinta CSAT ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

În cadrul Consiliului Național de Apărare a Țării (CSAT) au fost discutate două proiecte subsecvente aprobării legii 73 din 2025 (în vigoare din 19 mai) privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate din spațiu aerian al României.

"Avem cazul dronelor, aeronavele fără pilot, unde am stabilit prin ordinul de ministru, detaliat, linia de comandă, cine ce face și cum face, de la început, din 4 iulie, avem aeronave cu pilot, care pot fi militare și în cazul dronelor decizia este la comandantul misiunii, comandantul militar al operațiunii. Avem aeronave cu pilot militare și civile. În cazul celor militare, din nou, decizia și toată procedura este coordonată și derulată de comandantul misiunii în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare și am văzut un caz recent chiar în Estonia", a declarat Ionuț Moșteanu.

El a precizat că sunt niște pași graduali și folosirea armamentului și distrugerea unui avion este "o măsură de ultimă instanță, dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României".

În cazul aeronavelor cu pilot civile, decizia de doborâre este la ministru, "ca și până acum", după atentatele din 11 septembrie.

"De atunci a rămas ca decizia, și suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cadrul aeronavei civile cu pilot, care nu se identifică, devin așa zise renegate în limbaj de specialitate, decizia este la ministru, pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civil, fie că e vorba de o aeronavă mică care poate pierde și accidental posibilitățile de a transmite și de a comunica în urma unei defecțiuni, sau vorbim de, Doamne ferește, un al doilea caz 11 septembrie, sper să nu mai vedem așa ceva pe teritoriu niciunei țări”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Al doilea proiect a vizat completarea cadrului legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor".

La toate instituțiile din Sistemul Național de Apărare există o listă de obiective care trebuie protejate, care se actualizează în funcție de realități.

