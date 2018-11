Social-democrații au decis în ședința CExN de luni să schimbe miniștrii de la opt protofolii guvernamentale. Printre cei care vor face parte din noul Guvern se numără Niculae Bădălău și Ilan Laufer. Cultura, Sportul, printre ministerele cu schimbări.

Ilan Laufer - Ministerul Dezvoltării și vicepremier.

Ilan Laufer a fost ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat în Guvernul Grindeanu și Guvernul Tudose, din cel din urmă fiind remaniat, atunci fiindu-i reproșată "inactivitatea guvernamentală”. Acesta are 34 de ani și este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (ANEFS) din Bucureşti şi a fost cunoscut în trecut mai mult ca personaj monden.

Marius-Constantin Budăi - Ministerul Muncii

Budăi este deputat PSD de Botoșani, membru în Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. Are 46 de ani, iar în 2001 a fost contabil la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani, iar din 2007 a ocupat funcția de expert achiziții publice în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Institutul Naţional de Administraţie. De asemenea, el are o diplomă în Achiziţii şi managementul lanţului de aprovizionare Crownford Ltd. şi Universitatea Petre Andrei din Iaşi.

Gabriel Beniamin Leș- Ministerul Apărării

Leș a fost ministru al Apărării timp de 6 luni în Guvernul Grindeanu. Are 41 de ani și a deținut mai multe funcții până în pezent: consilier local, viceprimar al municipiului Satu Mare, subprefect, director executiv APIA şi până de curând secretar de stat în Departamentul de Armamente din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, fiind numit în anul 2015 de către premierul de la acea dată, Victor Ponta. De asemenea, el are o diplomă de licență în Economie, specializarea Marketing la Universitatea de Vest Timişoara şi deţine un masterat în „Managementul financiar contabil şi juridic al firmei".

Daniel Breaz - Ministerul Culturii

Breaz este din 2012 rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, profesor titular la Catedra de Matematică Informatică a Universităţii "1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, disciplinele "Analiză complexă”, „Analiză matematică", Coordonator de doctorat, domeniul matematică, Universitatea din Piteşti și School of Mathematical Sciences, Faculty of Science and Technology, Universiti Kebangsaan, Malaysia. El are un doctorat în specializarea analiză matematică, cu teza "Operatori integrali pe spaţii de funcţii univalente”.

Alexandru Petrescu - Ministerul Comunicațiilor

Alexandru Petrescu a fost vicepreședinte al Raphaels Bank Londra și director pentru Europa, Business Development la Advanced Payment Solutions. Petrescu a fost ministru al Economiei în Guvernul Grindeanu, dar și director general al Poştei Române, membru al Consiliului de Administraţie al Poştei Române şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie al SN CFR Călători SA. El este licențiat în economie la University of Wales, specializarea în Business Administration.

Constantin Bogdan Matei - Ministerul Tineretului și Sportului

Constantin Matei este senator PSD și a fost director adjunct - Şcoala Generală Anton Pann, 2013-2015, are o licență la Facultatea de Educaţie Fizică şi Management în Sport, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 2002, un master în Tehnologii Informatice Aplicate în Managementul Organizaţiilor Sportive, Facultatea de Educaţie Fizică şi Management în Sport, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, 2006, iar în prezent este doctorand la Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii Naţionale de Educaţie fizică şi Sport din Bucureşti.

Niculae Bădălău - Ministerul Economiei

Bădălău este parlamentar PSD din 2004, iar în prezent este președintele organizației Giurgiu. După unele anchete jurnalistice apărute în presă, Agenția Națională de Integritate a cerut în octombrie 2009 anchetarea lui Bădălău sub suspiciunea de spălare de bani, precum și fals în declarații. În ambele dosare a fost achitat. A absolvit Academia de Studi Economice Bucureşti - Masterat - "Management public"Academia Militara Bucureşti - "Colegiul Naţional de Apărare", Școala Naţională de Studii Politice şi Administraţie - Facultatea de Administraţie Publică - Masterat - „Guvernare modernă şi dezvoltare locală”, Facultatea de Imbunătăţiri Funciare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară BucureştiFacultatea de Inginerie şi Management Agroturistic din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti.

Lia Olguța Vasilescu - Minsiterul Transporturilor

Vasilescu a deținut ministerul Muncii până în prezent, iar în perioada 2012-2016 a fost primarul Craiovei. Ea a fost membru fondator al Partidului România Mare și președinte al Organizației de Tineret România Mare. De asemenea, a absolvit Facultatea de Litere și Istorie a Universității din Craiova, Specializarea română- italiană, în 2001 - Colegiul Național de Apărare, seria a X-a și 2007 a devenit doctor în sociologie la Universitatea din București.