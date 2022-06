Marcel Ciolacu a declarat miercuri că a văzut pachetul legilor siguranței naționale și ar vrea să știe „cine le-a dat” presei.

"Este posibil să se discute în coaliție (pachetul legilor siguranței naționale - n.r.). Până acum nu a fost prins pe ordinea de zi acest lucru. Am înțeles că unele legi sunt în procedura de avizare, altele nu, au fost retrase. Nu este atributul meu. Am văzut aceste legi și este normal să fi văzut aceste legi, dar nu am avut o discuție oficială pe aceste legi în coaliție", a afirmat miercuri președintele PSD.

”Conținutul este important după ce avem un conținut clar, oficial. Nu-mi cereți din poziția de președinte al Camerei Deputaților să comentez ce a ieșit pe surse. În momentul în care am legile oficiale trecute prin Guvern cu toate avizele, vă stau la dispoziție. Oricum, sunt pregătit cu colegii mei să facem toate tabelele comparative cu drepturile care erau în legile siguranței naționale în 1991-1992, în oglindă cum sunt văzute serviciile în toată UE, cum este corect, și pe urmă vom lua decizia", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat de declarația președintelui Klaus Iohannis potrivit căreia a fost o eroare scurgerea în presă a acestui pachet de legi, Ciolacu a spus: "Eu aș vrea să știu și cine le-a dat".