Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că i-a cerut joi dimineață secretarului general al Guvernului să declanșeze procedura de desecretizare a cheltuielilor efectuate de RAPPS la Vila din Aviatorilor nr. 86.

UPDATE

PSD i-a cerut joi lui Nicolae Ciucă să-i solicite, pe linie politică, șefului SGG să desecretizeze deciziile privind „Palatul Împăratului”.

PSD îi solicită președintelui PNL, Nicolae Ciucă, să-i ceară pe linie politică Secretarului General al Guvernului, Mircea Abrudean, ceea ce deja i-a solicitat premierul pe linie executivă, respectiv să desecretizeze deciziile legate de Vila din bd. Aviatorilor nr. 86, cunoscută și sub numele de „Palatul Împăratului”.

"Dacă președintele PNL nu are nimic de ascuns în această privință ar trebui să-i ceară colegului său de partid să nu tergiverseze procedura de desecretizare solicitată de premierul Marcel Ciolacu și să publice de urgență deciziile legate de acest caz", potrivit unui comunicat de presă.

Chiar dacă toate cheltuielile de renovare ale acelui imobil sunt realizate din fondurile proprii ale Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), cetățenii au dreptul să știe cum sunt cheltuiți banii publici de care dispune această regie.

Desecretizarea trebuie să lămurească următoarele trei aspecte:

1) Dacă imobilul urmează să-i fie repartizat președintelui Klaus Iohannis, după încetarea mandatului, conform Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român.

2) Dacă nivelul cheltuielilor alocate pentru renovarea așa-numitului „Palat al Împăratului” sunt în valoare totală de circa 7 milioane de euro, așa cum s-a relatat în presă.

3) Dacă deciziile privind repartizarea imobilului și alocarea sumelor pentru renovare au fost aprobate de fostul prim-ministru Nicolae Ciucă. Având în vedere că acesta candidează acum la funcția de președinte al României, cetățenii au dreptul să știe dacă domnia sa a agreat sau nu deciziile de mai sus.

*****

"Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate", a scris Ciolacu într-un mesaj pe Facebook.

Aflat miercuri seară la o dezbatere electorală organizată de Antena 3 CNN, Ciolacu a promis că va cere ca toate cheltuielile cu vila de protocol din zona de lux a Capitalei să fie făcute publice.

Pe 26 februarie, Recorder publica o investigație care arăta că, pe Bulevardul Aviatorilor din Bucuresti, într-una dintre zonele exclusiviste ale Capitalei, a apărut un șantier învăluit într-o secretomanie totală. Vila de 1200 mp, cu subsol, parter și etaj, garaj și cabină de pază, a fost, până nu demult, sediu de partid, iar, de câteva luni, e transformată, în cel mai mare secret, în reședință pentru o singură familie, după cum scrie în autorizația de construire obținută de jurnaliștii Recorder.

A doua zi după apariția investigației, Premierul social-democrat Marcel Ciolacu și ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, au spus că nu știu nimic despre renovarea unei vile pentru care s-au alocat peste șapte milioane de euro.

Întrebat dacă renovarea vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor va costa 7 milioane de euro și ar urma să fie locuită de actualul șef al statului după terminarea mandatului, Marcel Ciolacu a ridicat din umeri.

"În primul rând, nu știu dacă cheltuielile sunt de 7 milioane, am aflat și eu ca și dumneavoastră din presă aceste sume. Este o vilă a RA-APPS-ului, nu-i nici prima, nici ultima unde se fac investiții, ele au fost renunțări de la anumite partide politice. Cu certitudine, astăzi, eu, Marcel Ciolacu, nu vă pot răspunde dacă e pregătită pentru președinte sau nu sau pentru alți demnitari, vom vedea. Secretariatul General are în subordine RA-APPS-ul, care face licitație și... depinde câți metri pătrați are, că dacă este la peste 10.000 mp nu știu cât de gigantică este investiția", a spus Ciolacu.



Premierul a spus că va cere secretarului general toate informațiile: "Haideți să ne vină toată informația de la RA-APPS".

El a reamintit că o altă vilă RA-APPS renovată pentru a fi locuită de fostul președinte Traian Băsescu a fost, în cele din urmă, închiriată unei ambasade.

"V-am spus foarte clar că nu știm dacă acea clădire este destinată președintelui... Haideți să nu... Se închiriază...știți foarte bine că altă vilă a mai fost pregătită în trecut pentru președintele Băsescu și a avut cu totul altă destinație, s-a închiriat pentru o sumă consistentă, da, către o ambasadă, da", a afirmat Ciolacu.

În martie, președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție publică legată de controversata renovare a vilei RA-APPS din Bulevardul Aviatorilor.

"Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare de alegeri. Este o preocupare electorală a unora, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă", a spus Iohannis într-o declarație comună susținută la București alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

Opoziția, în special USR a tot depus solicitări către conducerea Camerei Deputaților pentru a trimite Curtea de Conturi la Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), dar și pentru desecretizarea cheltuielilor, însă demersurile nu au avut niciun rezultat până acum.