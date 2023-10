Companiile din industria jocurilor de noroc ce nu au sediul fiscal în România, nu vor mai putea activa în țara nostră, spune premierul Marcel Ciolacu.

UPDATE

La câteva ore după ce a făcut declarațiile de mai jos, la începutul ședinței de Guvern de luni după-amiază, premierul a reiterat că va merge înainte cu reglementarea jocurilor de noroc.

"Nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelelor și joi vom da o OUG prin care toți operatorii să fie obligați să aibă sediul fiscal în România, iar legea aflată în Parlament prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților va intra într-un regim de adoptare rapidă", a declarat acesta.

El a mai transmis că e convins că autoritățile vor face lumină cu privire la modul în care intermediarii "vor să preseze politicieni pentru a lua decizii în favoarea acestei industrii, cum s-a întâmplat în trecut, regăsindu-se câteodata chiar consilieri ai prim-ministrului".

Marcel Ciolacu a vorbit despre faptul că în pandemie, "mafia jocurilor de noroc a fost la masa Guvernului, păcănelele erau deschise pe tot teritoriul României, în timp ce bisericile și spitalele erau închise".

+++

"În ședința de joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Nicio companie, dacă nu are sediul social în România, nu va mai putea avea această activitate pe teritoriul României. Cu alte cuvinte, companiile care erau prin Transnistria nu vor mai putea activa în acest domeniu pe teritoriul României. Este una din multele modificări", a spus Ciolacu la inaugurarea noului Amfiteatru al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Sectorul 4.

Premierul Marcel Ciolacu acuza zilele trecute că există „o formă de șantaj” la adresa lui, după ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea păcănelelor din orașe.

„Am vorbit cu domnul Simonis, o analiză pe ceea ce înseamnă aceste jocuri de noroc. Normal că mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, și am început să lucrez împreună cu experții din Ministerul de Finanțe la ce trebuie modificat în lege ca șmecherii să nu ne mai păcălească. Am inițiat un proiect de lege cu celebrele păcănele pe care le găsiți, domnilor, primari, în toate comunele și dumneavoastră știți cel mai bine nenorocirile pe care le crează. Faptul că oamenii mai ales când au o situație financiară precară cred că jucând la aceste jocuri, o să se îmbogățească imediat. Am văzut și reacții și atacurile și la mine și la Freddy vor mai fi în continuare cum sunt și la Sorin Grindeanu”, a spus Ciolacu.

Premierul vorbea despre un anume "Sorin" din industria jocurilor de noroc care l-ar fi șantajat. Întrebat luni despre cine este acesta, Ciolacu a spus că "nu cred că este important".

Pe 6 septembrie, Senatul a adoptat, cu unanimitate de voturi, propunere legislativă pentru modificarea și completarea OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Concret, acest proiect prevede scoaterea din localități a așa-ziselor "păcănele" - săli de jocuri de noroc.

Proiectul, inițiat de PSD și votat de toate partidele parlamentare, merge acum la Camera Deputaților pentru votul final.

De menționat că inițiatorii au trecut în proiect și faptul că licența pentru jocurile de noroc se acordă în funcție de numărul de locuitori ai localității, dovedit prin adeverință eliberată de autoritatea administrației publice locale. Așadar, va existe cel mult un punct de lucru la 20.000 de locuitori.