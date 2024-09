Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri, la debutul ședinței de Guvern că în urmă cu o zi s-a decis în cadrul reuniunii Coaliției de guvernare lansarea "Planului Național pentru Marea Industrie".

"Am decis ieri (marți - n.r.), în cadrul reuniunii coaliției de guvernare, să consolidăm modelul de dezvoltare economică bazat pe investiții. Sub coordonarea domnului vicepremier Marian Neacșu, împreună cu miniștrii Finanțelor și Economiei, domnul Boloș și domnul Oprea, am definitivat un pachet de măsuri prin care generăm un impuls major pentru reindustrializarea economiei. Astfel, putem lansa astăzi Planul Național pentru Marea Industrie. Este cel mai important pachet economic de susținere a economiei, de circa două miliarde de euro, axat pe trei mari piloni", a spus Ciolacu.

Potrivit premierului, primul pilon este Schema de Sprijin pentru Investițiile Strategice în industria de prelucrare, cu un buget de peste 500 milioane euro.

"Acordăm facilități fiscale investițiilor de peste 150 milioane euro și, așa cum este normal, se vor crea sute de locuri de muncă în regiuni unde PIB-ul pe locuitor este sub media națională", a precizat acesta.

Al doilea pilon este Programul Național de Sprijin pentru Marea Industrie din România, care reprezintă o schemă de ajutor de stat de un miliard euro pentru marile companii.

"Vor primi un sprijin de până la 100 milioane euro per beneficiar acele companii ce derulează investiții capabile să reducă emisiile directe de gaze cu efect de seră, respectiv consumul de energie. Sursa de finanțare este provenită din vânzarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon", a punctat prim-ministrul.

A treia componentă a planului înseamnă o schemă de ajutor de stat de 250 de milioane de euro pentru companii care propun investiții în producția de materii prime industriale - țevi, profile, bare, aluminiu sau cupru.

De asemenea, simultan, Guvernul face și o rectificare bugetară, prima din acest an, "bazată pe un plus de venituri bugetare care susțin investiții în 4 domenii esențiale: Sănătate, Educație, Transporturi și Dezvoltare", a spus premierul.

"Dezvoltarea țării prin investiții mari în autostrăzi, școli și spitale este calea sigură pentru ca România să aibă o creștere economică importantă în următorii ani! Evident, continuăm să reducem cheltuielile publice inutile, deficitul bugetar trebuie să fie exclusiv unul generat de investiții, nu pe risipă prin achiziții inutile", a conchis acesta.

Surse politice susțin că rectificarea bugetară va fi pozitivă și va aduce în plus la bugetul de stat peste 10 miliarde de lei.

Șeful PNL a furat startul și a anunțat Planul cu o zi înainte

Într-o postare pe Facebook de marți seară, președintele PNL, Nicolae Ciucă, anunțăa că "industria românească se poate revigora și poate redeveni un catalizator al economiei dacă primește sprijinul de care are nevoie".

Astfel, el a scris că i-a cerut ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, să prezinte și în ședința Biroului Politic Național al PNL planul „România produce”, "un proiect pe care l-am anunțat și definit de când eram premier, și al cărui scop este deblocarea potențialului economic al țării. Am decis astăzi în Coaliția de guvernare să sprijinim, prin acest plan concret, reindustrializarea României".

Proiectul, despre care Ciucă spune că este liberal, "pompează miliarde de euro în economia reală, prin trei programe derulate în următorii ani: "Reînnoirea industrială a României", prelucrarea în țară a zăcămintelor și dezvoltarea afacerilor locale.