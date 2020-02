Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, spune că Șerban Nicolae trebuie să fie validat în Comitetul Executiv Național al partidului pentru a fi candidat la funcția de președinte al Senatului.

"Nu se anulează votul de la Senat (din grupul parlamentar al PSD - n.r.). Nu m-am implicat în niciun fel în votul de la Senat. Am luat act de votul colegilor din Senat, conform statutului, că respectăm un statut, el trebuie validat în Comitetul Executiv. E o procedură pe care am urmat-o mereu. Primul vot se dă în grupul parlamentar, pe urmă toate funcțiile se validează în CExN", a declarat marți seara, la Realitatea Plus, Marcel Ciolacu, scrie Agerpres.

El a adăugat că nu crede că Radu Oprea sau Titus Corlățean mai au vreo șansă să fie președinți ai Senatului, după ce a fost exprimat un vot de către senatorii PSD.

Ciolacu a menționat că votul pentru alegerea președintelui Senatului va avea loc abia după ședința CExN al PSD.

Grupul senatorial al PSD l-a ales marți pe Șerban Nicolae pentru a ocupa a doua funcție în stat.

PNL o susține pe Alina Gorghiu, iar USR pe Vlad Alexandrescu.