Premierul Marcel Ciolacu a lansat luni un atac dur la Adresa Austriei, vorbind despre faptul că țara, care se opune aderării noastre la Schengen, poate să iasă din spațiu și "să își facă ziduri cu sârmă ghimpată și electrică".

Întrebat care este următorul pas pe care România îl va face legat de aderarea la Schengen, Ciolacu a declarat că "trebuie să existe un vot de veto", însă cel de data trecută nu mai poate fi invocat, fiindcă a ieșit din termen.

"Acum, eu cred că se impune a se veni cu un atac la CJUE. Sunt două momente. (...) În octombrie e prima ședință JAI, în decembrie avem a doua ședință. Amândouă sunt sub președinția Spaniei la Consiliul UE și țin legătura cu prim-ministrul Pedro Sanchez în ceea ce privește trecerea pe ordinea de zi. Există toată deschiderea din partea lui și toată susținerea ca România să adere la Schengen", a spus Ciolacu la finalul ședinței Biroului Permanent Național al partidului.

Premierul a mai spus că acum cu Reprezentanța Comisiei Europene și MAE urmăresc "pașii cei mai buni" de urmat.

Ciolacu a reiterat că, dacă în decembrie Austria va vota împotriva aderării României la spațiul Schengen, "cu certitudine voi ataca la CJUE".

"Eu doresc ca în acest demers, un atac al statului român, nu al unei persoane fizice, să am parteneri Consiliul European, care mă susține și a declarat, Parlamentul European, care mă susține și a declarat, și Comisia Europeană, care ne susține și a declarat. Lucrurile nu sunt chiar așa comode pentru domnul prim-ministru Nehammer", a transmis șeful Guvernului.

Marcel Ciolacu a lansat și un atac dur la adresa Austriei, pe care a invitat-o să iasă din Schengen, dacă sistemul e așa de distrus cum susține.

"Nu pot să spun că nu am nimic cu România și că spațiul Schengen este depășit. Atunci de ce am votat anul trecut cu Croația? E o întrebare legitimă nu a mea, ca prim-ministru, ci a românilor pentru domnul Nehammer. Deci nu pot să am această abordare. Dacă e așa de distrus Schengenul, eu nu am nici o problemă ca Austria să iasă din el. Să își facă ziduri kilometrice, cu sârmă ghimpată și electrică. Nu am nicio problemă. Dacă Austria vrea această abordare cu garduri, să și le plătească, să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengen fără probleme", a completat acesta.

Întrebat care sunt cifrele privind migrația, despre care Austria susține că sunt îngrijorătoare, premierul român a precizat că "toate sunt în mare scădere și toate sunt... haideți... ridicole".

Ciolacu a mai afirmat că există și un vot împotriva Bulgariei din partea Olandei și România așteaptă o decizie și aici, pentru a vedea dacă "putem merge la pachet sau".