Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți că politicienii nu au fost în stare ca în 30 de ani să impună proiecte și priorități ale statului care să nu țină cont de politică.

"Suntem la 32 de ani de la Revoluție. Suntem una dintre țările, după 50 de ani de comunism, care s-au aruncat cu capul înainte și am construit acest capitalism câteodată mai sălbatic, câteodată impus în anumite zone. Nu suntem singurul stat care a trecut prin acest parcurs. Deși e Moș Niculae astăzi, cred că măcar atât respectăm, nu e cazul să mințim sau să spunem neadevăruri: sunt 32 de ani în care s-ar fi putut face mai mult, mai ales în ceea ce privește capitalul autohton. Sunt state care, repet, au avut același parcurs ca și România și care au făcut mai mult pentru capitalul lor autohton decât am reușit noi să facem în acești 32 de ani", a spus Ciolacu la „Forumul Capitalului Românesc”, ediția a VI-a.

El a adăugat că "cifrele sunt un pic contradictorii".

"Capitalul românesc reprezintă în acest moment până în 20%. Există state cum este Polonia care au făcut o politică mai coerentă în ceea ce privește capitalul autohton, au depășit 35%, dar au venit și cu un plan care n-a ținut cont de partidele politice, un plan pe care și l-au asumat marile partide și statul, fiindcă acesta este rolul statului, de a crea o continuitate, iar în domeniile cele mai importante să existe o continuitate și o susținere", a spus șeful PSD.

Ciolacu a afirmat și că suntem în pline crize suprapuse, făcând referire și la pandemia COVID-19, dar a spus că "au existat și companii care au avut profituri excepționale".

"De aceea, câteodată, discursul meu și al colegilor mei în ceea ce privește anumite impozitări pe perioade limitate s-a interpretat iarăși că ar fi un discurs venit împotriva unor multinaționale. Total fals! Orice stat, mai ales membru al UE, e normal să încurajeze investițiile străine directe. Anul acesta au crescut cu peste 40%. Dar este normal ca statul român, Guvernul, legislativul să creeze aceeași concurență și același tip de abordare, indiferent de unde vine capitalul", a continuat Marcel Ciolacu.

Liderul social-democraților a spus că înțelege globalizarea, care a venit cu bune și rele, dar din punctul său de vedere a venit cu "mai multe bune decât rele în UE".

"Sunt și rele: în Spania, de exemplu, sunt peste 1 milion de români și am văzut cu tristețe că media de vârstă a românilor din Spania este de 34 de ani. Cu alte cuvinte, plusvaloarea României se regăsește astăzi în întreaga Europă. Vorbeam cu domnul prim-ministru Costa al Portugaliei: nu a inventat nimeni apa caldă, și ei au trecut printr-un proces similar, când foarte mulți portughezi au plecat din Portugalia. Mi-a zis, <Veți încerca toate variantele, foarte puțin probabil ca românii voștri să se întoarcă în România, indiferent ce politici veți face, fiindcă așa s-a întâmplat și la noi>", a povestit acesta.

Ciolacu a vorbit și despre greșeli, cum ar fi neimplicare suficientă a statului în ceea ce privește capitalul românesc.

"Este un moment când trebuie să te trezești, mai ales când ai de-a face cu foarte multe crize suprapuse. Este un moment în care, respectând regulile europene, trebuie să ne găsim calea noastră. Repet, nu vorbesc de o diferențiere între capitalul străin și capitalul românesc. Până la urmă, toate companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României sunt companii românești. În schimb, fiscalitatea trebuie să fie aceeași. Am avut un Cod Fiscal mult lăudat, pe urmă la el, în funcție de cine a mai trecut pe la guvernare sau cine a avut o majoritate în Parlament, s-au creat excepții și am ajuns cu o recesiune la ușa noastră, nu numai în România, ci în întreaga Europă, când va trebui să avem măcar o coerență guvernamentală și legislativă", a comentat liderul PSD.

Spre final, Marcel Ciolacu a spus că de 30 de ani "nu suntem în stare să facem infrastructură, n-am reușit să impunem niște proiecte și niște priorități ale statului care să nu țină cont de politică".

"Partea bună este că în acest moment avem șansa să avem o absorbție mult mai mare decât restul Europei dacă vom ști să negociem și vom ști să impunem ritmul în România, pentru că nu putem depăși această recesiune, criză economică fără accesarea fondurilor europene. (...) România va trebui să atragă în jur de 800 de milioane de euro lunar. Asta este provocarea cu care vom avea de-a face. Este în stare statul român să aibă capacitatea administrativă de a atrage aceste sume sau nu?", a afirmat președintele PSD.