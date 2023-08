Premierul Marcel Ciolacu a venit miercuri cu noi argumente privind reforma aparatului bugetar pe care Guvernul se pregătește să o facă, afirmând că în prezent România are "o infrastructură comunistă".

"Noi, politicienii, am vorbit de reforme când ne-a căzut nouă bine, când credeam că ne va aduce un avantaj politic sau când credeam că atunci nu vom deranja foarte multă lume. Total fals. Mai ales despre reforma administrației trebuie să vorbești atunci când are nevoie societatea de această reformă. România are acum nevoie de o reformă administrativă rapidă. Societatea a evoluat enorm în ultimii ani", a spus Ciolacu la deschiderea celei de-a III-a ediții a Forumului Studenților Români de Pretutindeni.

Ciolacu a mai punctat că este un moment când "trebuie să ținem ritmul cu reformele impuse de UE".

El a vorbit și despre faptul că presa și lumea se întreabă "câtă lume pleacă" din aparatul bugetar, însă întrebarea nu are niciun "punct forte", pentru că "reforma trebuie să aducă servicii mai bune și abordări mai bune".

Premierul a declarat că este inacceptabil ca fiecare biblioteca, teatru, agenție să fie ordonatori de credite.

"Rolul unui director de teatru este să conducă activitatea culturală. (...) Nu să aibă în subordine o structură cu servicii suport cât Teatrul Național. Confundăm lucrurile, iar apoi venim și spunem că directorul Teatrului Național trebuie să aibă același salariu ca mine, directorul de la teatrul din provincie. În ce lume trăim? Trebuie să aranjăm lucrurile. Eu nu îmi mai doresc atâția ordonatori de credite. Nu trebuie fiecare să facă achiziții publice. Ele se pot face centralizat. Să cumperi un creion îți trebuie director economic, șef la juridic, specialist în achiziții, să faci caiete de sarcină, mai trebuie încă cinci din care să faci o comisie. Asta e o infrastructură comunistă. Trăim în alte vremuri. Acele vremuri au fost depășite. Nu atinge nimeni activitatea de cultură, tineret. Nu cred că statul român mai poate suporta o infrastructură atât de stufoasă", a conchis acesta.