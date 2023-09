Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seară, la Antena 3, că nu a crezut că șeful Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, se mai poate "apleca" spre a lua șpagă la vârsta lui.

"Fiecare dintre noi trebuie să avem o măsură a lucrurilor. În acest caz s-au depășit total realitatea în care trăiești și realitatea românească. Eu sper să fie unul dintre ultimele cazuri. De când sunt șeful PSD, la ultimele alegeri când am întocmit listele (pentru alegeri - n.r.), nu era nimeni trimis în judecată. Am încercat să ne detașăm total de așa ceva. Nu am crezut că și la această vârstă pe care o are, domnul Buzatu se mai poate apleca spre un astfel de lucru", a spus Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a afirmat că este "o cloacă" în astfel de cazuri.

El a mai explicat că a discutat "destul de des" în PSD că "nicio persoană nu trebuie să stea într-o funcție administrativă mai mult de două mandate". Nu se poate îngrădi acest lucru constituțional, însă pe linie de partid se poate, pentru că "încet, încet te îndepărtezi de realitate".

Marcel Ciolacu a declarat și că, din ce a văzut la televizor, atitudinea lui Dumitru Buzatu arăta că acesta "nu mai era în lumea reală".