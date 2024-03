Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că președintele Klaus Iohannis are șanse să conducă NATO, iar România merită să fie reprezentată la nivel înalt.

"România are șanse și România merită să fie reprezentată la un nivel și european, și NATO. Domnul președinte are șanse", a fost răspunsul lui Ciolacu, întrebat ce șanse are Iohannis să conducă Alianța Nord-Atlantică.

Pe 12 martie, președintele Klaus Iohannis și-a anunțat oficial candidatura în competiția pentru funcția de secretar general al NATO.

"Am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea, iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO", a spus Klaus Iohannis.