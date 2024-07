Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a venit miercuri cu explicații pentru imaginile în care apare la un restaurant alături de Mircea Geoană și Victor Ponta. Răspunzând mai mult ironic, Ciolacu a spus că a fost la "ziua unui jurnalist celebru în România".

"Eu acolo, împreună cu domnul Geoană, domnul Victor Ponta și cu alți invitați, cu mama domnului Tucă, deci a fost foarte multă lume invitată, nu exagerat de multă, am participat la ziua unui jurnalist celebru în România. Un jurnalist pe care și eu, și Sorin (Grindeanu - n.r.), și Olguța (Vasilescu - n.r.) îl urmăream la televizor când încă eram pe la tineret și de la care cu toții am învățat. Normal când se strâng mai mult de doi români vorbesc despre fotbal și politică. În seara aceea am vorbit și despre înot, dar nu am intrat în negocieri politice", a spus Ciolacu după verificarea lucrărilor pe Tronsonul 1 și Tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Pitești.

Marcel Ciolacu și Mircea Geoană au fost luni seara la un restaurant, împreună cu alți politicieni, printre care și fostul premier Victor Ponta, potrivit Antena 3 CNN.

Cei trei au fost invitați la ziua jurnalistului Marius Tucă.

„Nici dacă mă tăiați și îmi puneți sare pe tăieturi n-o să povestesc de la o întâlnire privată. A fost ziua de naștere a unui bun prieten. Nu știu cum a invitat sărbătoritul oamenii, dar în niciun caz nu a fost o întâlnire politică. Eu cred că am stat mai mult de două ore.Mi se pare absolut normal ca oamenii să meargă la zile de naștere. Nici dacă mă torturați, mă ardeți, n-o să povestesc de întâlniri private, pentru că este de prost gust.”, a spus Victor Ponta la Antena 3 CNN.