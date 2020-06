Marcel Ciolacu susține că toate modificările pe care le invocă Iohannis la Legile Justiției nu au ajutat niciun pesedist să scape de închisoare, inclusiv fostul lider al PSD Liviu Dragnea fiind acum după gratii.

"Eu am văzut că PSD, alături de celelalte forțe politice, au făcut după marțea neagră și miercurea albă. Am făcut curățenie la toate legile care vizau modificări în legile Justiției. Președintele nu a spus în detaliu la ce legi ale Justiției se referă. Dar din ce știu eu, Codurile Penale nu au fost modificate. De câte ori face Guvernul o tâmpenie, președintele iese cu o știre să astupe tâmpeniile Guvernului”, a declarat miercuri liderul interimar al PSD după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că Guvernul va veni cu propuneri legislative pentru repararea legilor Justiției ”măcelărite de PSD.



”În acest moment, Liviu Dragnea este in inchisoare. Toate modificările pe care le invoca Iohannis nu au ajutat niciun pesedist sa nu ajunga in închisoare. Este o minciună perpetuată zi de zi, dar mai ales când Guvernul Orban face vreo prostie", a spus Ciolacu, potrivit Antena3.ro.