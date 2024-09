Premierul Marcel Ciolacu a primit joi, în cadrul unui interviu pentru HotNews, o întrebare din partea unei persoane care este logodită cu o alta persoană de același sex.

Ciolacu a fost întrebat de o cititoare: "De ce credeți că ar trebui cineva ca mine - o persoană logodită cu o persoană de același sex, plecată din țară pentru că partenera mea de viață nu este recunoscută în România și care se gândește dacă are rost să își ducă economiile în țară - să vă ofere votul? Este o înterbare sinceră, pe care mi-o pun mie insămi, încercând să hotărăsc cui îi voi oferi votul meu".

Ciolacu, vizibil luat prin surprindere de întrebare, a răspuns: "Cred că trebuie făcute... n-am înțeles tot substratul întrebării și nu mă deranjează dacă...".

După ce jurnalistul i-a prezentat pe scurt întrebarea, premierul a spus: "Da' de ce să nu vină (în România - n.r.)? Asta e cea mai tolerantă... când eu... domnule, nu e prima oară când o spun, eu am prieteni LGBT, eu am prieteni care au fost la mine în casă cu partenerul de același sex. Nu am nicio problemă".

Totuși, Ciolacu a spus că el crede în familia tradițională.

Când i s-a spus că au nevoie de o protecție legislativă cuplurile de același sex, premierul s-a întrebat de ce, pentru că nici el, care este "tradiționalist", nu are o "protecție suplimentară".

"Dar nu suntem egali? Să nu intrăm în discriminare pozitivă. Eu, repet, nu am o problemă, eu nu te judec, tu nu mă judeci. Tu ești musulman, eu sunt ortodox. Eu văd că cultele în România, minoritățile, toată lumea ne dă drept exemplu, sunt reprezentate în Parlament. Deci suntem cel mai tolerant... de ce să fie această temă falsă? Ce, eu mă iau după un tâmpit care iese la televizor și spune el ce-i trece prin cap? Eu merg pe stradă, ca dumneavoastră...", a mai adăugat acesta.

Jurnalistul i-a spus că, de exemplu, partenera femeii nu poate merge la spital să o viziteze, pentru că nu este rudă de gradul I, pentru că nu există o formă juridică în acest sens.

Reacția lui Ciolacu a fost: "Cum? Cine nu acceptă așa ceva? Ce medic? Noi vorbim de medici, sunt obtuzi să oprească acest lucru, să judece acest lucru? Haideți să lăsăm societatea să meargă singură înainte. A, dacă venim cu exemple de legi de acum 20 de ani, o să batem pasul pe loc încontinuu".