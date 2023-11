Premierul Marcel Ciolacu nu vede nicio călătorie externe a președintelui țării ca fiind una "fară sens", însă recunoaște că reluarea legăturilor cu Africa este un pic cam târzie acum.

"Eu nu cred că o călătorie extern a președintelui e una fară sens. Trebuia să continuăm lucrurile bune rămase de la comunism. Trebuia să fim jucători în spațiul unde eram respectați, în Africa aveam un fond extraordinar. E un pic cam tărziu acum", a spus Ciolacu, miercuri seară, în contextul în care moderatorul de la Antena 3 i-a spus că unele vizite externe ale lui Klaus Iohannis pot fi făcute cu curse de linie și că i se reproșează că Guvernul a suplimentat bugetul Administrației Prezidențiale.

Întrebat dacă președintele Iohannis luptă pentru România în Africa, șeful PSD a replicat: "Nu s-a sfătuit cu mine sau nu a făcut agenda cu mine. Pe politica externă e prerogativa lui. Am o comunicare cu președintele după fiecare deplasare externă. De lucrurile care mă privesc pe mine și pe familia mea europeană nu trebuie să îl informez. Cred că am putea să jucăm mai mult în extern. Suntem recunoscuți, acceptați, trebuie să fim și convingători. Ce călătorie să am eu să nu fie pregătită din timp că să fie nevoie să iau un avion privat?".