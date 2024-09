Continuă declarațiile președintelui PSD, Marcel Ciolacu, prin care încearcă să arate poporului cât este de uman și, așa cum îi place să spună, "normal".

Într-un interviu la Antena 3 CNN, Ciolacu a povestit detalii din copilăria sa, dar și despre locurile pe unde a muncit.

„Mie nu mi-e rușine de nimic din ceea ce am făcut în viață. E marea poveste cu scheletele. Domnule, ce schelete are Ciolacu? Vă spun că mă uit la Mircea Geoană.. îi urez succes. Știm cu toții că am trăit în România. Eu am trăit în PSD.. Dacă încep toate acele schelete să umble suntem în Fantomas. Va fi jale, dar nu intru în detalii, cel puțin nu acum.

Dar nu mi-e rușine de nimic. Deciziile mi le-am luat eu. Prioritățile mi le-am făcut eu în funcție de familia mea. Am muncit... și în facultate am muncit. Lucram la o companie More Trading română - israeliană. Mergeam și făceam toate documentele de export ale companiei în portul Constanța. Atunci erau cu garanții.

Trebuia să merg să termin documentele de export și cu acele documente te întorci la bancă ca să-i deblocheze omului de afaceri garanția depusă. Am muncit... dormeam și în parcări. Eram tânăr, nu aveam probleme. Pe urmă mi-am făcut și companie privată, am muncit, am avut magazine alimentare. La un moment dat, am hotărât că vreau altceva", a povestit Marcel Ciolacu.

În ultimele luni, Marcel Ciolacu duce o campanie de imagine prin care încearcă să arate că este "din popor" și, pe lângă tradiționalele băi de mulțimi, șeful PSD merge pe șantiere, a fost surprins de mai multe ori stând la cozi pentru merdenele și, mai nou, a petrecut două zile cu sinistrații din Moldova, cărora le-a promis că le va rezolva toate problemele.