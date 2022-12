Liderul PSD, Marcel Ciolacu, s-a întors duminică seara cu o cursă de linie low cost din vacanța de Ziua Națională a României, pe care și-a petrecut-o în Emiratele Arabe Unite, a declarat pentru G4Media.ro un martor ocular care s-a aflat în avion.

Potrivit sursei citate, Ciolacu ar fi fost însoțit în Dubai de un grup de pesediști, între care vicepremierul Sorin Grindeanu, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, Alfred Simonis, și de președinta Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol.

Întrebat de G4Media.ro dacă excursia în Dubai este motivul neparticipării la evenimentul de la Cotroceni, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a răspuns sec: ”Nu”.

Ciolacu nu a răspuns însă și la întrebarea referitoare la momentul plecării în Dubai. În ciuda insistențelor, liderul PSD nu a mai revenit cu lămuriri.

Nici unul dintre ceilalți trei lideri PSD (Grindeanu, Vicol, Simonis) care și-a petrecut minivacanța în Dubai nu a răspuns apelurilor și mesajelor transmise de G4Media.ro.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu a fost prezent joi dimineața la parada militară, însă a lipsit seara de la recepția oficială de la Cotroceni. România TV a difuzat joi seara un interviu cu liderul PSD, însă nu este clar dacă a fost transmisiune live sau înregistrată. Realizatorul România TV, Victor Ciutacu, nu a răspuns la o întrebare G4Media.ro pe acest subiect.

Cum a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, absența liderului PSD de la recepția de la Cotroceni?

„Nu știu din ce motive nu a fost dl președinte Ciolacu, probabil că a avut un motiv extrem de serios. Vă asigur că nu are niciun fel de altă conotație, care… am auzit și eu că a fost legată de absență, legată de dorința de a nu participa. Dl Ciolacu este extrem de atent și responsabil în ceea ce privește participarea la astfel de evenimente”, a spus Rafila. „Dimineață a fost prezent, în ciuda condițiilor atmosferice foarte dure – și eu am fost de dimineață – la parada militară și cu siguranță a avut o problemă care nu i-a permis să participe”, a mai declarat Ministrul Sănătății, citat de Digi24.ro.

Un zobor în Dubai durează aproximativ cinci ore. Un bilet la compania Wizz Air, care asigură zboruri în Emirate, costă aproximativ 200 de euro.