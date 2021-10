Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a depus o plângere penală la DNA împotriva premierului interimar Florin Cîțu, dar și a altor membri din Executiv.

Plângerea vizează modul în care Florin Cîțu a împărțit peste un miliard de lei din Fondul de rezervă către primării și consilii județene, majoritatea fondurilor fiind trimise către administrațiile conduse de PNL și UDMR, singurele formațiuni care mai fac parte acum din Coaliția de guvernare.

Plângerea îi vizează și pe vicepremierul interimar Kelemen Hunor, pe ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, și pe cel al Finanțelor, Dan Vîlceanu.

"Hai să lămurim cu rectificarea bugetară (...) este pe lege, nu a făcut-o Cîțu după capul lui, cum am pățit acum. Acolo e o lege și este o schemă de calcul, deci nu poți să invoci rectificarea, e un drept legal, banii îi primești în funcție de anumiți parametri. Cum a împărțit banii - îl anunț pe domnul Cîțu că am depus plângerea penală, fiindcă în fundamentarea Ministerului Dezvoltării scrie pentru ce trebuie dați acești bani, scrie municipiul Motru, ce situație are municipiul Motru, cât de greu îi e municipiului Motru, de aceea trebuie o hotărâre de Guvern pentru împărțirea acestor bani. Vreau să vă spun că municipiul Motru, cu toate că e în fundamentare, ca un exemplu de localitate care trebuie salvată, ca și comunitate, a primit zero lei. (...) A fost depusă plângerea penală", a declarat Marcel Ciolacu, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

Ciolacu a mai precizat că "toți primarii din țară ai PSD vor face plângere în contencios".

Întrebat despre acest lucru, președintele Klaus Iohannis i-a luat apărarea lui Florin Cîțu și a catalogat acuzațiile aduse de PSD și USR ca fiind ”expresia unei frustrări pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor”.