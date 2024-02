Șeful PSD, Marcel Ciolacu, i-a comparat pe liderii opoziției politice de la București cu personajul "Mirel din Turnu Măgurele" din melodia "Macarena" a Erikăi Isac, devenită virală și care a stârnit un val de revoltă, dar și de apreciere.

Astfel, prezent la România TV miercuri seară, premierul a fost întrebat dacă liderul partidului extremist AUR, George Simion îl bate în alegeri, Ciolacu a replicat: "Cine să mă bată? Ați văzut în ultimul timp de la Simion vreo soluție? A venit să aibă un dialog coerent despre economie? Nu sunt toate perfecte, dar cu stabilitate am reușit investiții directe de 20 miliarde, am reușit prin negocieri să avem o voce mai puternică în exterior, influențăm decizii europene. Eu nu fac diferența între Simion, Drula, Barna, Cioloș, ce au lăsat în țara asta? Un miliard la vaccinuri, spitale în flăcări, zero fonduri europene, zero autostrăzi, mergea cu rangă să distrugă nu știu ce chioșcuri (Drulă când era ministru al Transporturilor - n.r.). Îi compar cu Mirel din Turnu Măgurele, cam ăsta e stilul, se pricep la toate, le știu pe toate, dar nu vin cu nicio soluție. Când au avut o decizie, când au fost în actul guvernamental, nu s-a întâmplat nimic. Îmi vine Roșia Montană că lui Ciolos i-a venit să intrăm în UNESCP, pentru că așa s-a născut un partid politic. Ne-a venit factura la partidul politic de o să ne doară capul pe toți!".

Întrebat dacă a ascultat piesa "Macarena", șeful PSD a spus că da.

"Da, îl descopăr pe Mirel! Sunt toți grămadă, forța de dreapta reunită! Ce au făcut? Ai fost decident! Critică-mă și pe mine, dar vino și spune ce vrei să faci. Ai lăsat țara în dezastru! Sunt 900 de km în construcție (de drumuri - n.r.), Grindeanu asta a reușit".